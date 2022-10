Inspección de Trabajo realizó cerca de 30.000 actuaciones en la provincia de A Coruña en el año 2021

A Coruña, 22 de octubre de 2022 La directora general de Relacións Laborais, Elena Mancha, mantuvo una reunión con el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Galicia, Demetrio Fernández, y otros responsables de este organismo en la sede de A Coruña con el objeto de abordar la labor de la inspección que se realiza de manera coordinada entre Xunta y Estado.

En la reunión se dio cuenta de las actuaciones realizadas a lo largo de 2021 en la provincia de A Coruña, un año en el que la coordinación de la Xunta y el Estado en este ámbito permitió la realización de cerca de 30.000 actuaciones (29.899) de las que 1.299 finalizaron con un acta de infracción (4,3%). La labor de inspección se centró, además de las áreas que son competencia de la Xunta (relaciones laborales, seguridad y salud laboral y relaciones laborales), en las relacionadas con la seguridad social y empleo y extranjería.

Mancha señaló que la reunión se enmarca en los contactos que la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade está manteniendo con los responsables de la Inspección de Trabajo en las cuatro provincias gallegas para seguir intensificando la comunicación y continuar llevando a cabo la labor de inspección con el propósito de mejorar las condiciones del mercado laboral de Galicia.

La directora general detalló que en materia de seguridad y salud laboral se llevaron a cabo 12.309 actuaciones (41,1% del total) con 324 actas de infracción. En este caso se desarrollan controles para velar por el cumplimiento de la normativa en materia de condiciones de seguridad y salud laboral. “Muchas de estas actuaciones se realizan codo a codo con el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (Issga)”, apuntó.

En el área de las relaciones laborales se desarrollaron 4.806 actuaciones (16,07% del total) con 218 actas de infracción. Son controles dirigidos fundamentalmente a vigilar que se cumpla la legislación vigente en materia de contratación. Algunos ejemplos son actuaciones relacionadas con casos de fraude en la contratación, vigilancia de los contratos temporales encadenados o control de la contratación a tiempo parcial para que en realidad no sea a tiempo completo. También se incluye en este área, entre otro tipo de actuaciones, controles para velar por el correcto funcionamiento de las ETT, que las condiciones de trabajo sean las correctas (horas extras, descansos…), cumplimiento de la contratación mínima de personas con discapacidad y para que no existan casos de discriminación en materia de género (desigualdad laboral). También se persigue que no haya actuaciones por impago o retraso en el pago de los salarios. En materia de ERTEs ERES, la inspección de Trabajo efectúa un informe preceptivo.

En cuanto a las actuaciones vinculadas con el empleo y extranjería, en las que se vigilan principalmente las autorizaciones de trabajo y el empleo sumergido, la directora general apuntó que en 2021 tuvieron lugar en la provincia de A Coruña 141 actuaciones (0,4%) de las que 29 finalizaron con un acta de infracción.

Por último, la labor de inspección se completa con la vigilancia en materia de seguridad social que se centra en controlar el pago correcto de las cuotas a la Seguridad Social y la compatibilidad entre prestaciones y trabajo, es decir, que el trabajador no esté cobrando, por ejemplo, la jubilación o la prestación por el desempleo. También se incluyen en este apartado los controles referidos a los falsos autónomos, así como que la persona trabajadora esté dada de alta en la seguridad social. En esta materia se hicieron 11.819 actuaciones (39,5%) con 593 actas de infracción levantadas.

En el balance de 2021 también se incluye un apartado referido la otras actuaciones en el que se engloban principalmente casos de obstrucciones a la labor de inspección y escritos de alegatos que hacen las empresas a los actas de infracción, y otros informes. En este caso, el número de actuaciones fueron 824 que finalizaron con 135 actas de infracción extendidas.

Respeto a las actuaciones inspectoras que se están desarrollando este año, en palabras de Mancha, siguen en la misma línea que el año pasado.