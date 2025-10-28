La Comisión de Interior del Senado aprueba instar al Gobierno a la creación de una UPR de la Policía Nacional en Pontevedra así como la construcción de una nueva comisaría para la ciudad como le pidió la CEP

“Las medidas aprobadas de salir adelante serían un balón de oxígeno para una ciudad y poder luchar de tú a tú contra la criminalidad”, remarca Carlos Rodríguez Losada, Secretario Provincial de la Confederación Española de Policía en la provincia de Pontevedra
Publicado por o día 28/10/2025 na sección de Pontevedra

La Comisión de Interior del Senado ha aprobado una moción del Partido Popular con varias enmiendas de VOX que de salir adelante supondría un antes y un después en la situación policial de la ciudad de Pontevedra para luchar contra la delincuencia.

Imagen de la Senadora de VOX Dña. Paloma Gómez

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la senadora de VOX, Paloma Gómez presentó una enmienda a la de modificación a la moción, con número de expediente 661/001506, suscrita
por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la insuficiencia de personal, material e infraestructuras del Cuerpo Nacional de Policía en Pontevedra, siendo aprobados los dos primeros puntos propuestos por VOX y defendidos por la Senadora de modificación de la parte dispositiva de la moción de manera que quedó con la siguiente redacción: “La Comisión de Interior del Senado insta al Gobierno a la creación de una Unidad de Prevención y Reacción en la Comisaría de Policía Nacional de Pontevedra”, así como a “construir una nueva Comisaría de policía en la ciudad de Pontevedra”.

Otros de los puntos que presentó la senadora para la modificación de la moción fueron:

  • Elaborar un Plan Nacional de Seguridad dedicado a la implementación de nuevas medidas para la lucha contra la violencia de las denominadas bandas juveniles.
  • Aumentar el número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a mejorar y garantizar la seguridad ciudadana, implementando también medidas de vigilancia sobre el uso de redes sociales para prevenir la promoción de organizaciones criminales y la captación de nuevos integrantes.
  • Adoptar todas estas medidas en todas las regiones de España que tengan dichas carencias, aportando cuantos medios materiales y humanos sean precisos para garantizar la seguridad de los españoles.»

