La Comisión de Interior del Senado aprueba instar al Gobierno a la creación de una UPR de la Policía Nacional en Pontevedra así como la construcción de una nueva comisaría para la ciudad como le pidió la CEP

La Comisión de Interior del Senado ha aprobado una moción del Partido Popular con varias enmiendas de VOX que de salir adelante supondría un antes y un después en la situación policial de la ciudad de Pontevedra para luchar contra la delincuencia.

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la senadora de VOX, Paloma Gómez presentó una enmienda a la de modificación a la moción, con número de expediente 661/001506, suscrita

por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la insuficiencia de personal, material e infraestructuras del Cuerpo Nacional de Policía en Pontevedra, siendo aprobados los dos primeros puntos propuestos por VOX y defendidos por la Senadora de modificación de la parte dispositiva de la moción de manera que quedó con la siguiente redacción: “La Comisión de Interior del Senado insta al Gobierno a la creación de una Unidad de Prevención y Reacción en la Comisaría de Policía Nacional de Pontevedra”, así como a “construir una nueva Comisaría de policía en la ciudad de Pontevedra”.

Otros de los puntos que presentó la senadora para la modificación de la moción fueron: