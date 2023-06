La Xunta destina 800.000 euros a la creación de los nuevos espectáculos de 29 compañías escénicas profesionales

La Xunta impulsará los nuevos espectáculos de 29 compañías gallegas a través de las subvenciones a la creación escénica, línea de ayudas a las que destina 800.000 euros en la convocatoria de la Axencia Galega das Industrias Culturais para este año. La Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades distribuye estos fondos entre las dos compañías beneficiarias en la modalidad de proyectos plurianuales, las siete propuestas escogidas en la categoría de formaciones de reciente fundación, las cinco piezas seleccionadas en el ámbito de la danza y los 15 futuros espectáculos elegidos en la categoría general que engloba las disciplinas de magia, nuevo circo y teatro.

Malasombra Producións y Talía Teatro recibirán 100.000 euros cada una al ser las dos compañías seleccionadas en la modalidad de proyectos plurianuales. Este apartado de las ayudas, cuyas cuantías se dividen entre los diferentes ejercicios del período 2023-2025, tiene como meta facilitar el desarrollo a medio plazo de la planificación de la actividad, tanto empresarial como artística, de cada una de las compañías.

Así, Talía Teatro producirá el espectáculo Un deus salvaxe, de la dramaturga gala Yasmina Reza, y Desexo, pieza en la que se abordarán las consecuencias de la pornografía en la adolescencia. Por su parte, Malasombra también llevará la escena dos montajes: O Proceso, centrada en la figura de Curros Enríquez, y Testosterona, obra de la dramaturga mexicana Sabina Berman, quien ponen el foco en el machismo y en la desigualdad.

De Chévere a Excéntricas

En lo que respecta a la modalidad de teatro, nuevo circo y magia, la Xunta apoyará las nuevas propuestas escénicas de 15 compañías. De este modo, Ibuprofeno Teatro contará con esta subvención para Deadpan Karaoke, nuevo espectáculo unipersonal de Marián Bañobre dirigido por Patricia Rodríguez; Redrum Teatro para traer al gallego O pequeno poni, texto del dramaturgo andaluz Paco Bezerra; ButacaZero para abordar la figura de Manuel Fraga en Iribarne, y el Grupo Chévere, con una nueva propuesta partirá de la vida y obra de la escritora y activista sordomuda estadounidense Hellen Keller.

Por su parte, Producións Teatrais Excéntricas contará con esta ayuda para Monstros, espectáculo para el público familiar escrito por Lucía Aldao y María Lado; Teatro do Noroeste para la comedia negra As damas de Ferrol; Contraproducións, para unir a su repertorio una nueva adaptación de un texto del irlandés Martin McDonagh presentado bajo el título Entrega en man, y Sarabela Teatro para producir su nueva propuesta sobre la inmigración O dragón de ouro.

Dos compañías del género de títeres recibirán apoyo para sus nuevas producciones: Títeres cachirulo, que llevará la escena A canción do dragón, y A xanela Maxín, que hará el propio con Confi. También contarán con el apoyo de la Xunta Os Náufragos Teatro para su obra Noso; Etiqueta Negra Producciones para Go hombre, y Culturactiva para Vía Morta, además de dos compañías que lanzarán espectáculos de calle: Troula Animación, para el proyecto Hexagonum A cuadradura do círculo, y Pistacatro para Latexo

Propuestas de danza

Cinco son los montajes subvencionados en la modalidad de danza. Se encuentran en esta categoría propuestas cómo X, obra sobre la identidad de género para ocho bailarines y bailarinas de la compañía de danza de Fran Sieira; Bionic, pieza de la formación La Guajira (antes Entremáns) que pivota sobre la relación de la humanidad con la tecnología, o Anöa , proyecto multidisciplinar sobre el cotidiano de Elvi Balboa. La relación de obras de artes vivas apoyadas por la Xunta se completa con Sobre, la nueva producción de Teatro Ensalle que trata las llamadas “sociedades líquidas”, y Drosselmeyer, de Thinking Up Events.

La Consellería de Cultura contribuirá también mediante esta línea a los proyectos escénicos de siete compañías de reciente fundación. Entre las formaciones y personas beneficiarias en esta categoría se encuentran Antón Coucheiro para la obra de clown Cigâni 100, Manekineko para la pieza musical sobre la salud mental firmada por por Ernesto Is Cancións amarelas, flores tristes, Constanza Hurlé para Penélope: destecendo o vínculo, o Arturo Cobas para la comedia gestual Bagage. Completan la relación de beneficiarios en este apartado Marcia Vázquez con su Vaivén, Julia Laport Rivas, do Colectivo D’Elas, con É difícil fotografar o baleiro, y David Rodríguez Alonso para O que é o raio, nin maldita idea.