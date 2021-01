Membros do Padroado do Ifevi esixen unha reunión urxente para coñecer o proxecto de ampliación do recinto

Abel Caballero avanzou esta mañá que tres membros do Padroado do Ifevi solicitan unha reunión urxente do mesmo para solicitar información sobre o proxecto anunciado pola Xunta de construír no Ifevi un módulo deportivo, unha iniciativa da que tampouco ten coñecemento o Concello. Javier Pardo, representante da administración local, Carlos Font, representante da Mancomunidade da Área de Vigo e máis Santos Héctor, representante da Deputación de Pontevedra, enviaron hoxe un escrito ao conselleiro de Economía, Francisco Conde, no que denuncian o anuncio feito público pola Xunta, o que amosa unha falta total de respecto cara a todos os membros do Padroado.

Na opinión dos asinantes da carta, dixo o rexedor, a Xunta estase a arrogar decisións que lle corresponden ao Padrodado, co risco engadido de que estas resolucións dificulten o desenvolvemento do proxecto de ampliación e impidan que a obra estea rematada para a próxima edición de Conxemar. Caballero insistiu na rolda de prensa en que o obxectivo da Xunta é aforrar os 5,5 millóns de euros comprometidos para a reforma das pistas de atletismo de Balaídos.

Ademais, o Concello, a través da Concellería de Urbanismo, tamén solicitou o proxecto para comprobar que se axusta á legalidade urbanística. O rexedor reiterou que foi a administración local a que financiou a expropiación dos terreos en base a un documento que agora podería verse afectado se o proxecto que se desenvolve presentara cambios substanciais.

Estes tres membros do órgano do reitor do Ifevi tamén reclaman na súa carta a entrada da Zona Franca no Padroado, unha institución que se ofrece a achegar 5 millóns de euros ao desenvolvemento do recinto feiral.