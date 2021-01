O Concelo de Nigrán inviste 40.000 euros na substitución da iluminación das rúas Baiona e Gondomar en Panxón por tecnoloxía led

O Concello de Nigrán ven de investir 33.000 € do Remanente de Tesourería para substituír a obsoleta iluminación das rúas Baiona e Gondomar (Panxón) por tecnoloxía LED co obxectivo de mellorar a calidade do servizo contribuíndo ao mesmo tempo á sostibilidade ambiental e mellorar a imaxe da contorna ao incluír o troco das columnas. En total, supuxo a substitución de 25 puntos de luz de vapor de sodio por LED, os correspondentes báculos e o arranxo do seu ancoraxe, xa que o deterioro e obsolescencia do conxunto supuña un risco de caída ou contactos eléctricos, ademais de repercutir negativamente na paisaxe ao estar visiblemente oxidados e golpeados. En definitiva, rebaixáronse os custos de consumo e mantemento mellorando a calidade do servizo e da súa eficiencia enerxética, xa que os niveis de iluminación resultaban excesivos e provocaban contaminación lumínica, adicionalmente supón a eliminación de contaminantes (metais pesados das vellas luminarias) e baixada de emisións de gases de efecto invernadoiro.

Así, os vellos báculos foton trocados por columnas de aceiro ao carbono co ornamento do escudo do Concello, galvanizadas en zinc e con tratamento washprimer para evitar a corrosión propia dos ambientes mariños, mentres que as luminarias mudaron a LED con certificado ENEC e son pre-programables.

“En definitiva, quixemos mellorar a seguridade e a calidade do servizo do alumeado aproveitando mellor os recursos enerxéticos e contribuíndo á sostibilidade medioambiental”, sinala Juan González, alcalde de Nigrán, quen considera prioritarias as substitucións nos núcleos urbanos con gran afluencia de peóns e circulación vial, como xa se fixo anteriormente na PO-552 na Ramallosa (contorna de Manuel Lemos, Avda. Portugal. Avda. Pablo Iglesias e Torrente Ballester, Torrente Ballester), outras rúas Panxón, centro de Nigrán, Chandebrito…