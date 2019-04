Os consumidores españois, cada vez máis abertos a dixitalizar a súa actividade diaria en saúde, automoción e finanzas persoais

Os consumidores están cada vez máis abertos a dixitalizar a súa actividade diaria en ámbitos como a saúde e o benestar, a automoción ou as finanzas persoais. O informe Global Consumer Insights 2019, elaborado por PwC a partir dunha enquisa a máis de 21.000 consumidores en 27 países (1.000 en España), revela que o 66% dos entrevistados, tanto en España como no resto do mundo, están dispostos a acceder a servizos relacionados coa saúde a través de compañías alleas ao sector, como Amazon, Apple ou Facebook. Por exemplo, o 78% dos consumidores españois aseguran que sentirían “cómodos ou moi cómodos” utilizando estas compañías para visitar a un médico nunha clínica, acceder a un seguro de saúde (77%) ou realizarse probas diagnósticas, como análises de sangue, test xenéticos ou raios X (71%).

A pesar de que a información e os datos relacionados coa saúde e o benestar son moi sensibles para os consumidores, do documento despréndese que estes prefiren sacrificar algo de privacidade en favor da personalización e a comodidade. De feito, o 74% dos consumidores entrevistados non tería problema en aglutinar nun mesmo lugar toda a súa información sobre saúde.

O informe considera que o uso das canles dixitais no sector de saúde ten un enorme potencial de futuro, pero reflicte que hoxe en día están aínda pouco desenvoltos. En España, por exemplo, só o 31% dos enquisados dispón nos seus dispositivos móbiles -teléfonos, tablets ou reloxos intelixentes- de aplicacións médicas ou relacionadas coa saúde, o benestar ou o fitness. Iso si, aqueles que as usan adoitan facelo de forma intensiva: o 47% ten entre dous ou tres aplicacións deste tipo.

Pero para que utilizan este tipo de apps os consumidores españois? O 42% para pechar citas ou prescricións médicas; o 39% para controlar o soño, o 38% para realizar e monitorar o exercicio físico e o 36% para controlar a dieta e cuestións relacionadas coa nutrición.

Os resultados da Global Insights Survey 2019 revelan que os consumidores están a desexar experimentar novos produtos e servizos cun alto compoñente dixital e tecnolóxico tamén en sectores como o do automóbil, o financeiro ou o de entretemento. Un bo exemplo é o sector de automoción: o 50% dos consumidores españois -o 46% do total dos enquisados nos 27 países-, asegura que lle gustaría contar cun vehículo autónomo se este fóra xa unha realidade ou que considerará compralo no futuro. E cando se lles interroga sobre que aspectos da condución conectada e autónoma resúltanlles máis atractivos citan, por esta orde, o freado automático, a posibilidade de monitorar o cansazo do condutor e o seu estado de saúde e a asistencia á hora de aparcar.

Outro ámbito relevante é o uso das moedas dixitais, como Bitcoin, para o pago de produtos e servizos. O 84% dos consumidores españois asegura coñecer este tipo de moedas virtuais, un 27% que consideraría investir nelas e un 31% afirma que as utilizaría para facer compras.

Aínda que se falamos de hábitos de consumo dixitais, o documento confirma que sector o entretemento e, especificamente, o streaming é o rei. O 42% dos consumidores españois entrevistados no informe asegura ver películas e series en streaming ( Netflix, HBO…), polo menos, unha vez ao día. Algo similar sucede coa música en streaming ( Spotify, Tidal…) -un 36% dos enquisados usa estes servizos, polo menos, unha vez ao día-, e cos xogos online ou multijugador -35%-. O 51% dos consumidores españois que participaron no estudo aseguran que nunca consomen este tipo de contidos de forma ilegal.