Poñen en marcha a campaña “Mobilidade Intelixente”

A realidade é que o coche segue protagonizando a mobilidade das familias. E o seu custo non é baladí. Un recente estudo de OCU revela que o gasto medio dun coche, supoñendo a amortización do vehículo, os impostos, o seguro, as reparacións ou o carburante suman 5.830 € ao ano. De feito, este último gasto, o do carburante, representa case o 4% do orzamento anual das familias.

Por iso unha das accións da campaña é a posta en marcha dunha nova edición da compra colectiva de carburantes que, ten como obxectivo abaratar o gasto en combustible dos usuarios e do mesmo xeito que o resto das compras colectivas promovidas por OCU, busca mellorar a competencia nos mercados mediante unha forma de acceso alternativa a bens e servizos.

Ademais dos aspectos relacionados co peto, a mobilidade ten unha forte incidencia na saúde. A mellora da calidade do aire é xa unha obrigación para todos. OCU lembra que a Axencia Europea de Medio Ambiente cifra en máis 518.000 mortes prematuras provocadas de forma directa pola contaminación atmosférica da que é en gran parte responsable o tráfico rodado. Un novo estudo de OCU sobre a contaminación nalgunhas cidades españolas sinala que os cidadáns están, de maneira cotiá, expostos a niveis de contaminación atmosférica non recomendables para a súa saúde, polo que é necesario promover outras formas de transporte con menor impacto ambiental.

Por todo iso OCU pon en marcha esta campaña para mobilizar aos consumidores e levar ás diferentes administracións implicadas que tomen unha serie de propostas para a mellora da mobilidade como son:

1. A cidade é de todos: apoiar a convivencia. Peóns, bicicletas, coches… a cidade é de todos, e todos teñen cabida nela. A mellora da mobilidade, a saúde e o medioambiente pasa por fomentar formas alternativas de desprazamento.

2. Potenciar o transporte público. Revisando as tarifas, facilitando o uso combinado de distintos medios de transporte, así como ampliando a oferta pública ás necesidades reais dos usuarios, tanto na rede como na frecuencia de paso.

3.Reducir o número de desprazamentos ao traballo. Promovendo o traballo desde casa, poñendo autobuses ao dispor dos traballadores, favorecendo o uso de coches compartidos e fomentando uns horarios laborais flexibles.

4. Mellorar o deseño das cidades e novos barrios. Máis carrís bici, máis percorridos peonís e un desenvolvemento urbanístico intelixente, onde cada barrio ofreza todo tipo de servizos (educativo, sanitario…) e de usos (residencial, industrial e comercial).

5. Apoiar o uso dos automóbiles menos contaminantes. Para iso as etiquetas ambientais da DXT, así como o imposto de matriculación e de circulación deberían asociarse á contaminación real de cada vehículo, non da cilindrada ou a tecnoloxía do motor.

6. Fomentar a condución eficiente. Acelerar innecesariamente ou manter o coche en marcha cando está detido son formas de contaminar máis. É preciso reeducar na condución a través do exame de conducir e cursos para profesionais do transporte.

7. Optimizar o transporte de mercadorías. En España, as mercadorías transpórtanse maioritariamente por estrada. Con todo, existen outros medios moito máis eficientes, como o ferrocarril ou o barco, que xeran menos impactos e axudar a mellorar a mobilidade.

8. Fomentar a renovación das frotas de transporte público. A renovación de frotas por outras menos contaminantes, como os vehículos híbridos ou de gas natural, permite diminuír a contaminación. Unha estratexia que se pode apoiar con medidas de tipo económico e fiscal.

9. Fomentar o uso da bicicleta na cidade. É bo para o medio ambiente, para a saúde e reduce os atascos. Pero construír quilómetros de carril bici non resulta eficaz se non están conectados entre si ou ben se a bici non pode subirse logo ao transporte público.

10. Controlar a publicidade de automóbiles. Para que as emisións contaminantes sexan un criterio de compra, para que se comparen as emisións con outros vehículos da súa categoría e para que non se faga apoloxía dunha velocidade excesiva.