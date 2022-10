Vigo es la ciudad más poblada de Galicia y tiene mucho por hacer en la ciudad para quienes la visitan. Tiene uno de los puertos más importantes del mundo, y es una ciudad moderna, acogedora y de contrastes, por lo que merece la pena saber qué ver en Vigo para no perderse nada.

En esta ciudad nos encontraremos con contrastes entre arquitectura antigua y moderna, por lo que será una experiencia única de viaje. Puedes aprovechar para dedicarle al menos 1 día completo a visitarla y así podrás descubrir todo lo que tiene para ofrecer.

Las mejores cosas qué ver en Vigo

Para que puedas sacar el máximo partido a tu visita a Vigo, te he seleccionado las mejores opciones que podrás encontrar en la ciudad. Así que, vamos a conocerlas:

Playa de Samil

Esta hermosa playa se encuentra situada a 6 kilómetros del centro, cuenta con una arena muy fina y tiene más de 1 kilómetro de longitud. Además, es una de las playas más populares de la ciudad, contando con todos los servicios y tiene unas vistas únicas de las Islas Cíes.

Por otra parte, si buscas un ambiente de gente joven puedes acercarte a la Playa de O Vao. Puedes iniciar tu visita de la ciudad con un refrescante baño en sus frías y transparentes aguas.

Barrio de Bouzas

Es uno de los lugares imprescindibles en Vigo, y que era independiente de la ciudad hasta 1904. Es un barrio que conserva la esencia marinera con sus calles empedradas, así como sus casas de dos pisos, el puerto el mercado de abastos y las tabernas populares.

En este barrio no te puedes perder la Iglesia de San Miguel de Bouzas, que se construyó en la segunda mitad del siglo XV. Puedes acercarte al Museo del Mar, donde podrás conocer la historia pesquera de Galicia.

Casco Vello de Vigo

Este se encuentra en la Praza da Constitución, donde podrás encontrarte el edificio del antiguo ayuntamiento y la primera farola de luz eléctrica de Vigo. También te encontrarás con la iglesia de la Colegiata, que tiene un interior precioso y una acústica fantástica.

Puedes pasar un buen rato callejeando por el centro histórico de Vigo, y algunas calles recuerdan aún a los antiguos oficios de la zona. Además, te puedes encontrar con pequeñas tiendas de antigüedades para que te lleves unos bonitos recuerdos de la ciudad.

Miradores de Vigo

Para tener unas vistas muy bonitas de la ciudad, te encontrarás con múltiples sitios para hacer unas fotos únicas. Dentro de los más bonitos estarán:

Parque de O Castro: este es un parque muy agradable, y desde donde tendrás unas vistas únicas de la ría y las Islas Cíes al atardecer.

este es un parque muy agradable, y desde donde tendrás unas vistas únicas de la ría y las Islas Cíes al atardecer. Monte de A Guía: se encuentra en las afueras de la ciudad, y es un lugar muy tranquilo con unas vistas espectaculares y una pequeña iglesia que es fantástica.

se encuentra en las afueras de la ciudad, y es un lugar muy tranquilo con unas vistas espectaculares y una pequeña iglesia que es fantástica. Paseo de Alfonso: este es una gran opción porque está céntrico, y allí se destaca el famoso Olivo de Vigo que es un árbol con más de 100 años de antigüedad. Desde allí se pueden tener unas vistas muy bonitas de la ciudad, y lo mejor es que no hay que subir cuestas.

El Pazo Quiñones de León

Es uno de los lugares que tiene más encanto qué ver en Vigo. Esta es la antigua residencia del marqués de Valladares y Mos. Actualmente es uno de los mejores museos que te encontrarás en toda Galicia, y tiene una interesante colección de pintura gallega y arqueología.

Además, este complejo se destaca por sus fantásticos jardines, y en la actualidad te encontrarás con un jardín inglés, un lago con patos y un laberíntico jardín francés. En este último se conserva la camelia Matusalén que es la más antigua de Galicia.

Ensanche

Vigo se destaca por ser la ciudad más moderna de toda Galicia, debido al gran crecimiento económico y poblacional que experimento en los siglos XIX y XX. Este es un barrio que cuenta con claros tintes señoriales y elegantes, que se formó por gallegos que regresaban a su tierra después de emigrar y de convertirse en burguesía.

Allí te encontrarás con Porta da Sol, que es una enorme plaza presidida por la escultura del Sireno que sirve de confluencia entre esa nueva zona y el tradicional centro histórico de Vigo. Tiene un plano rectilíneo, amplias avenidas racionales y múltiples edificios de interés como la Casa de Correos y Telégrafos de Vigo o la antigua sede del Banco Pastor.

Esculturas de Vigo

Lo que más llama la atención de Vigo es las esculturas y estatuas que adornan sus calles. Te encontrarás con esculturas por todas partes simplemente callejeando, pero hay cuatro esculturas que no puedes dejar de visitar porque son las más populares de la ciudad y estas serán:

El Nadador: estas son dos esculturas en la plaza da Estela y están levantadas en honor a todos los nadadores.

estas son dos esculturas en la plaza da Estela y están levantadas en honor a todos los nadadores. El Dinoseto: esta escultura está en la plaza de Princesa, y su nombre lo dice todo porque es un seto en forma de dinosaurio.

esta escultura está en la plaza de Princesa, y su nombre lo dice todo porque es un seto en forma de dinosaurio. Munumento a Julio Verne: se encuentra ubicada en el puerto de Vigo, y presenta a Julio Verne sentado sobre los tentáculos de un pulpo gigante. Este es un homenaje a su obra de “20.000 leguas de viaje submarino”.

se encuentra ubicada en el puerto de Vigo, y presenta a Julio Verne sentado sobre los tentáculos de un pulpo gigante. Este es un homenaje a su obra de “20.000 leguas de viaje submarino”. El Sireno: es una de las esculturas más queridas de la ciudad, y es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. En plena Porta do Sol y es un híbrido entre un hombre y un pez.

Vigo tiene muchas más esculturas que puedes descubrir, pero sin duda no puedes perderte estas 4 que son las principales de la ciudad. De esta forma, tu viaje a Vigo será simplemente único y recorrerás las esculturas más importantes de la ciudad.

Si vas a viajar a Vigo no cabe duda de que no puedes dejar de visitar todos los puntos que te he mostrado a lo largo de este post. También te encontrarás con lugares en sus alrededores como las islas Cíes que merecen la pena una visita por su gran majestuosidad.