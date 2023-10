Rivo destaca la importancia de una formación especializada unida a las capacidades diferentes de cada uno para desarrollar un empleo con éxito La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, participó hoy en Pontevedra en el Salón da Oferta de Educación e Formación de Galicia (Edugal) en el Encontro en feminino: as competencias brandas no desenvolvemento cotián