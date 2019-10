Vigo perdeu 400 empregos no sector industrial no último trimestre, aos que haberá que sumar os do naval

O secretario comarcal da CIG de Vigo compareceu hoxe en rolda de prensa para analizar os datos da EPA do terceiro trimestre do ano, que confirman a grave crise que atravesa o sector industrial, que perdeu 400 postos de traballo neste período, aos que haberá que sumar os que desaparecen no naval. Fronte a isto, a central chama a participar na manifestación comarcal deste mércores 30 dende Vía Norte ás 20:00 horas para reclamar un xiro radical nas políticas económicas e laborais do Goberno central e da Xunta.

Alberto Gonçalves sinalou que nos meses de agosto, setembro e outubro só na cidade de Vigo destruíronse 1600 empregos en relación ao trimestre anterior, dado que a poboación ocupada retrocedeu de 127.400 persoas a 125.800. Ademais, denunciou que a destrución de emprego foi máis acusada entre as mulleres.

As cifras de ocupación constatan que na actualidade hai 7100 empregos menos na cidade dos existentes no terceiro trimestre de 2009 (125.800 fronte a 132.900). Destes, 4600 pertencían ao ámbito industrial. Na construción rexistrouse un incremento do emprego (+900 persoas ocupadas) no último trimestre, pero continúa significativamente por baixo do nivel de 2009.

No sector servizos é onde se produce a maior destrución de emprego en relación ao segundo trimestre (-2500 persoas ocupadas), “un dato especialmente grave tendo en conta que nestes tres meses compútanse o groso do período estival, onde a actividade terciaria é predominante”.

A agricultura e pesca, a vendima e as actividades extractivas rexistraron un pequeno incremento de 200 empregos en relación ao trimestre anterior, “mais o nivel de ocupación fica estancado nos mesmos parámetros de hai unha década”.

Gonçalves tamén subliñou o feito de que no último trimestre continúase a destruír emprego público (-400 persoas ocupadas). Na actualidade no sector público hai 2900 postos de traballo menos que en 2009.

A evolución da poboación parada atópase practicamente estancada. Aumentou en 200 persoas en relación ao trimestre anterior, manténdose por enriba dos 23 mil parados/as xa rexistrados en 2018. “Polo tanto, o descenso de 1000 parados/as comparando cos datos de 2009 non se corresponde, tal e como demostran as cifras de ocupación, con creación de emprego, senón que se deben a persoas que pasaron a situación de inactividade e á emigración”.

O alcalde impide que a CIG poida intervir no pleno

Para alén da grave situación en termos de ocupación, especialmente no sector industrial e nos servizos públicos, a EPA constata que se mantén a tendencia de precarización do emprego existente. É especialmente preocupante que o número de postos de traballo con contratación indefinida continúen a retroceder (3400 menos no último trimestre, e 6100 menos que en 2009), ao tem que aumentan os empregos temporais (+1000 no último trimestre, e 1800 máis dos existentes en 2009).

“Estes datos, malia se referiren apenas á cidade de Vigo, son un indicador moi demostrativo da situación laboral do conxunto da nosa comarca e confirman que atravesamos unha gravísima crise industrial, que a precariedade segue en aumento e que as políticas de recortes nos servizos públicos teñen un efecto letal”.

Para Gonçalves, a evolución da EPA é polo tanto un reflexo máis da situación de “emerxencia social, laboral e produtiva” que padece a comarca de Vigo e que require dun “xiro radical” nas políticas aplicadas tanto pola Xunta de Galiza como polo Goberno do Estado.

Diante disto, reiterou o chamamento a toda a clase traballadora, ao estudantado, ás pensionistas e á poboación en xeral a participar na manifestación comarcal coa que o próximo mércores 30 de setembro a central enviará un S.O.S por Vigo, reivindicando o futuro industrial da comarcal, emprego digno e con dereitos e servizos públicos de calidade. “É fundamental que nos botemos ás rúas, para esixir medidas e solucións que garantan o noso dereito a vivirmos con dignidade do noso traballo na propia terra”.

Por outra banda, o secretario comarcal da CIG de Vigo criticou que o alcalde de Vigo non atendese a petición cursada pola central para intervir no pleno municipal que se celebrará o mesmo mércores 30 pola mañá. Gonçalves, en nome da Unión Comarcal, solicitara poder tomar a palabra durante a sesión para alertar desta situación de grave crise e demandar solucións eficaces e inmediatas. O que si se convocou, a petición da CIG, foi o Consello Económico e Social da cidade.