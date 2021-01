2021, o obxectivo debe ser manter os ERTE e derrogar as reformas laborais

Os datos de paro e afiliación confirman, unha vez máis, a absoluta dependencia da actividade e o emprego da evolución da pandemia, por tanto, falar de emprego supón garantir en primeiro lugar a saúde da poboación e acelerar o proceso de vacinación que acaba de iniciarse.

Mentres tanto, é vital seguir protexendo as rendas e os empregos en empresas e fogares. Non é o momento de escatimar recursos, senón de investir. Un primeiro paso para iso foi a aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado para 2021, pero tamén é imprescindible prorrogar o actual acordo dos ERTE, que termina o 31 de xaneiro. Este acordo debe servir para axudar ás empresas, pero ao mesmo tempo debe garantir a permanencia do emprego unha vez superada a crise, é dicir, evitar despedimentos.

Doutra banda, é preciso que aumente o Salario Mínimo Interprofesional, porque a súa conxelación é inxusta, para os traballadores e traballadoras que menos gañan, e contraproducente para a economía e o emprego e acordar, canto antes, un novo Acordo para o Emprego e a Negociación Colectiva que substitúa ao que finalizou o 31 de decembro.

O Sindicato considera que as organizacións empresariais deberían abandonar a actitude de bloqueo e apoiar estas dúas actuacións, tal e como fixeron ata o de agora cos acordos sobre ERTE.

UGT-Galicia lembra que o impacto da pandemia non pode ocultar os desequilibrios esenciais do noso mercado laboral, sobre todo, a elevada precariedade, que fai que moitos empregos sexan fráxiles, volátiles e pouco produtivos. Neste sentido, é urxente acometer a derrogación da reforma laboral de 2012, como paso previo para construír un novo marco laboral máis equilibrado e eficiente, que permita que a próxima reactivación realícese sobre a base da creación de emprego de calidade, estable, seguro, máis produtivo e mellor retribuído.

Baixando á realidade estatística, a cifra de desemprego sitúase en Galicia no mes de decembro en 189.587, medra con respecto a novembro en 2.115, 1,13% (menos acusada é no conxunto do Estado, que medra o 0,96%).

En termos interanuais, o desemprego increméntase en 24.279 persoas, o 14.69% máis en Galicia, e 724.532 parados máis no Estado, máis acusado na media estatal, o 22.9%. As cifras falan por si mesmas, 189.587 desempregados en Galicia e 3.888.137 no Estado.

O incremento do desemprego en Galicia en termos interanuais sitúase ó ritmo da crise de 2008

O aumento en Galicia do desemprego en termos interanuais, como se comproba no cadro de evolución, sitúase nos volumes de crecemento da crise do 2008.

Ano Decembro VAR. Mensual Var. Interanual 2007 154.982 1,5 -3,5 2008 189.903 5,0 22,5 2009 222.839 2,8 17,3 2010 237.313 2,4 6,5 2011 258.234 1,9 8,8 2012 278.787 0,8 8,0 2013 271.063 0,1 -2,8 2014 251.918 1,3 -7,1 2015 228.808 1,6 -9,2 2016 205.914 1,2 -10,0 2017 185.013 -1,2 -10,2 2018 169.295 -0,6 -8,5 2019 165.308 -0,2 -2,4 2020 189.587 1,1 14,7

Galicia Estado 2020/Decembro 189.587 3.888.137 Variación absoluta mes anterior 2.115 36.825 Variación relativa 1,13 0,96 Variación absoluta mismo mes del año anterior 24.279 724.532 Variación relativa 14,69 22,90

Entre os máis mozos, hai 9.237 menores de 25 anos desempregados, caendo considerablemente o paro, o 12.43% (a temporada de Nadal) pero medrando nada menos que o 20.71% no ano, seis puntos máis que no conxunto de idades.

Por sexos, o incremento do desemprego no mes nos homes foi do 2.47%, fronte ao menor incremento nas mulleres, 0.12%. No ano, os aumentos son realmente preocupantes, afectando neste caso tamén máis aos homes, 14.91% de aumento de desemprego masculino, e 14.52% do feminino.

Non obstante, non se pode esquecer que en termos estruturais as mulleres seguen a representar nada menos que o 56.6% do total de desemprego en Galicia, afecta a un total de 107.238 mulleres en Galicia, fronte a 82.349 homes.

Menores 25 anos Homes Mulleres 2020/ Decembro 9.237 82.349 107.238 Variación absoluta mes anterior -1.311 1.985 130 Variación relativa -12,43 2,47 0,12 Variación absoluta mismo mes del año anterior 1.585 10.683 13.596 Variación relativa 20,71 14,91 14,52

No mes, ao analizar por sector de actividade, hai aumento en todos, salvo no colectivo de sen emprego anterior. Dáse un incremento acusado na construción, 6,44% máis no mes (é habitual a finalización de contratos neste sector neste mes), 3,92% máis na industria, aumento do 4,69% no primario e do 0,6% nos servizos, Polo contrario, cae o 3.98% no colectivo de sen emprego anterior.

No ano, todos os sectores aparecen prexudicados, destacando o colectivo de sen emprego anterior, co 18.48%, 2.471 desempregados máis, e o sector primario, con 17.37% máis. En termos absolutos, o desemprego ten maior incidencia nos servizos, 18.302 desempregados máis, 16.2% máis nun ano. Xa só as cifras de desemprego nos servizos son preocupantes, 131.281. Na industria nada menos que 20.459, na construción 14.618, no colectivo de sen emprego anterior 15.844 e no primario 7.385.

Paro total Agricultura / Gandería Industria Construción Servizos Sen emprego anterior 2020/Decembro 189.587 7.385 20.459 14.618 131.281 15.844 Variación absoluta mes anterior 2.115 331 772 885 783 -656 Variación relativa 1,13 4,69 3,92 6,44 0,60 -3,98 Variación absoluta mismo mes del año anterior 24.279 1.093 1.880 533 18.302 2.471 Variación relativa 14,69 17,37 10,12 3,78 16,20 18,48

En termos provinciais o paro medra no mes e no ano en todas as provincias. Na que máis no mes, en termos absolutos e relativos, en Pontevedra. No ano, danse fortes crecementos en todas, nas que máis: 16,9% en Lugo, 16.1% en A Coruña, 15.6% en Ourense e 12.5% en Pontevedra.

Por provincias

DEcembro /2020 Var. Absoluta mes Var. % mes Var. Absoluta ano Var. % ano A Coruña 76.311 248 0,3 10.564 16,1 Lugo 18.928 142 0,8 2.730 16,9 Ourense 21.218 154 0,7 2.859 15,6 Pontevedra 73.130 1.571 2,2 8.126 12,5

A contratación cae con contundencia, en máis de 20.000 nun ano

Cos datos de decembro compróbase que tan só se realizaron 57.472 contratos, contraéndose con contundencia, caen en 20.326 nun ano.

Total contratos 2020/Decembro 57.472 Variación absoluta mes anterior -3.839 Variación relativa -6,26 Variación absoluta mismo mes del año anterior -20.326 Variación relativa -26,13

Se nun ano cae a contratación temporal en 19.813 contratos, danos unha idea de que nin a contratación temporal estase utilizando, máis nunha temporada como o Nadal.

En canto á taxa de cobertura por desemprego, esta é do 69,7% (dato de novembro, o último dispoñible). As persoas beneficiarias de prestacións de desemprego sitúanse en 119.104. Destas, hai un considerable número de persoas beneficiarias de prestación contributiva, 65.943, o 55.4%.. Isto indica que hai unha considerable perda de empregos que estaban cotizando, e cotizando por desemprego, non constan aqueles que non tiveran cotización por desemprego.

Novembro Prestación contributiva subsidio renda activa de inserción Totais GALICIA 65.943 46.307 6.854 119.104

Por outra banda, a afiliación á Seguridade Social (media mensual) sitúase en Galicia no mes en 1.002.161. Así, rexístrase unha perda no mes e no ano, do -0,76% e -1,77%, respectivamente. No Estado a afiliación (media mensual) é de 19.048.433 pero medra no mes, o 0,14%, polo contrario tamén no ano amósase a forte caída das afiliacións/cotizacións, o 1,86% menos (360.105 menos).

Galicia Estado 2020/Decembro 1.002.161 19.048.433 Variación absoluta mes anterior -7.723 26.432 Variación relativa -0,76 0,14% Variación absoluta mismo mes del año anterior -18.098 -360.105 Variación relativa -1,77 -1,86%

Finalmente, en relación ós ERTE, en Galicia hai no mes de decembro de 2020 (media mensual) 35.075 traballadores e traballadoras en ERTE, deles, 22.374 acóllense ó RDL30/2020. O resto, 3.428, non son de forza maior e 9.274 si.

GALICIA Decembro 2020 VARIACIÓN SOBRE Mes anterior Mesmo mes ano anterior nº % nº % DESEMPREGO Nº persoas paradas 189.587 2.115 1,13 24.279 14,7 * homes 82.349 1.985 2,47 10.683 14,9 * mulleres 107.238 130 0,12 13.596 14,5 * mozos e mozas < 25 anos 9.237 -1.311 -12,4 1.585 20,7 Por sectores* * agricultura 7.385 331 4,7 1.093 17,4 * industria 20.459 772 3,9 1.880 10,1 * construción 14.618 885 6,4 533 3,8 * servizos 131.281 783 0,6 18.302 16,2 * sen emprego anterior 15.844 -656 -4,0 2.471 18,5 Persoas beneficiarias prestación por desemprego (novembro) 119.104 Taxa de cobertura prestación por desemprego (novembro) 69,66 Por provincias A Coruña 76.311 248,0 0,3 10.564,0 16,1 Lugo 18.928 142,0 0,8 2.730,0 16,9 Ourense 21.218 154,0 0,7 2.859,0 15,6 Pontevedra 73.130 1.571,0 2,2 8.126,0 12,5 CONTRATACIÓN Nº contratos 57.472 -3.839 -6,3 -20.326 -26,1 * indefinidos (inclúe transformación de contratos en indefinidos) 5.163 -9 -0,2 -513 -9,0 * temporais 52.309 -3.830 -6,8 -19.813 -27,5 AFILIACÍON Á SEGURIDADE SOCIAL Nº persoas afiliadas/cotizantes (datos provisionais) 1.002.161 -7.723 -0,8 -18.098 -1,8 Fonte: Gabinete Económico Comisión Executiva UGT Galicia, a partir dos datos do Ministerio de Trabajo y Economía Social e do Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones