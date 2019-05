31 de maio: VII Encontro Solar na UDC. Vén cociñar co Sol!

Connect on Linked in

DATA DEFINITIVA: 31 DE MAIO

Incluído na programación Campus, Casa, Cidade: Laboratorios do cambio, o ENCONTRO SOLAR da UDC é unha xornada de celebración, na que organizamos un xantar colectivo, xuntando o maior número posíbel de fornos e cociñas solares, dándolle visibilidade ao aproveitamento desta enerxía limpa e inesgotábel, e tamén, á degustación de pratos variados cociñados co sol.

O PROIGRAMA COMPLETO da xornada será o seguinte:

10:30h Montaxe dos fornos, cociñas e exposición dos aparellos solares

11:30h Introducimos a comida nos fornos e cociñas

12:30h Enerxía solar fotovoltaica: Visita a cuberta CITIC* guiada por J.M. Giz, Técnico Superior de mantementos da UDC. Punto de encontro: mesa da OMA, situada no Aparcamento do Xoana Capdevielle

15:00h Xantar colectivo e degustación de comida solar

16:30h Recollemos entre todas as persoas participantes.

Durante toda a xornada:

Haberá unha mesa de experimentación e aprendizaxe de distintos aparellos solares (se tes algún aparello que funcione con enerxía solar, non dubides en participar na actividade! Despois farémosche un sitio no banquete)

Poderase visitar a exposición itinerante “A Enerxía Solar” da man de ADEGA

*O CITIC é un edificio da UDC que se alimenta de enerxía solar grazas ás placas fotovoltaicas da súa cuberta.

A asistencia é libre, pero para participar na cociña con fornos deberás inscribirte enoma2@udc.gal (para podermos reservar o espazo e un forno para ti, se o precisas). Na inscrición indícanos:

Se queres participar como persoa individual ou tes previsto vir en grupo

Se xa tedes forno, ou se precisariades del (para isto anotádevos canto antes porque os préstamos de fornos voan…!)

Tamén podedes construir o voso propio forno! con unha caixa de cartón, moi sinxelo e aínda mais barato!: Instrucións da Revista CERNA de ADEGA, artigo de Juan Bello, experto en cociña solar.

Só hai un requisito: pratos, vasos, cubertos, etc. NON PODEN SER DE USAR E TIRAR. Non tería lóxica participar nunha actividade na que nos sensibilizamos no aproveitamento de unha enerxía limpa, na conservación e protección do medio ambiente, consumindo unha morea de recursos que nun anaco serán unha morea de lixo. Podes empregar os da louza cotiá que do mesmo xeito que os traes, regresan a casa, é sinxelo!

Para animarte:

-Encontros anteriores OMA: http://medioambienteudc.blogspot.com/2017/04/v-encontro-solar-na-udc.html?m=1

-Encontros soilares ADEGA 2015, 2016, “time lapse”.

-Degustación de balde para visitantes durante a mañá, a medida que os petiscos vaian saÍndo dos fornos

SOMBRA: Ao sol só precisan estar fornos e cociñas, desde a organizacion non podemos asegurar sombra para todas as persoas: se tes carpa ou sombrilla, achégate con ela Non esquezas o teu Equipo de Protección Individual: Pucho, Gafas, Crema Solar