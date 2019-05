A reciclaxe non é a solución

Greenpeace lembra que reciclar non é suficiente para acabar co grave problema de contaminación producido polo plástico e, especialmente, polos envases dun só uso. Todos os mares e océanos (e terras emerxidas) contan xa con restos significativos de residuos de orixe humana e, deles, entre o 60 e 80% son restos de plásticos. As cifras non son exactas e falan de varios centos de miles de toneladas (case 300.000 toneladas) só flotando. Greenpeace considera que isto seguramente só sexa a punta do iceberg, xa que non hai datos dos plásticos que se acumulan nos fondos mariños e a cifra podería incrementarse significativamente. Esta semana un equipo científico ha descuberto plástico a máis de 10 km de profundidade , no extremo sur da Fosa de Marianas, no Océano Pacífico.

a magnitude do problema, e para as próximas eleccións municipais, Greenpeace lanzou unha campaña que pide adoptar políticas municipais encamiñadas a modificar o modelo de consumo na cidades españolas e reducir os residuos que xeran. É necesario un cambio de mentalidade que acabe co “usar e tirar” e que fomente a cultura da reparabilidad, a reutilización e o intercambio.