A Unidade de Igualdade lanza a campaña ‘Camiño Segura’

Coincidindo coa celebración do Día Internacional da Nena e baixo o lema xeral A Igualdade está de festa, a Unidade de Igualdade lanzou este venres unha nova campaña comunicativa na que, “con ton desenfadado, próximo e actual” tratará, a través da difusión de diferentes vídeos, de facer unha chamada á participación e á interacción da comunidade universitaria, priorizando sobre todo ao alumnado, sobre diferentes temáticas, incluíndo a seguridade nos espazos públicos e o uso axeitado e crítico de internet e as novas tecnoloxías.

Dentro desta iniciativa xeral, a primeira campaña denomínase Camiño Segura e inclúe a difusión de tres vídeos creados a partir da visión de diversas alumnas que estudan nos tres campus reflexionando sobre como se moven as mulleres nos campus pola noite. A que teñen medo? Cales son as zonas onde se senten máis seguras? Que factores contribúen á sensación de medo? Que se podería facer para que as mulleres poidan camiñar polo campus sentíndose libres e seguras? “A gravación destes vídeos foi moi interesante porque collendo ao azar a algunhas rapazas xa amosaron que para elas era unha dificultade ter que saír das aulas a determinadas horas, sobre todo nas tardiñas do inverno, porque ás veces pasan medo, o que claramente reflicte que demasiado a miúdo as mulleres temos o espazo público como un medio hostil, o que non debería ser así”, explica a directora da Unidade de Igualdade, Águeda Gómez, quen recalca que esta problemática non se dá só nos campus universitarios, senón nos espazos públicos en xeral e, por iso, é un dos temas nos que xa se fai fincapé en diversos epígrafes recollidos no Pacto de Estado Contra a Violencia de Xénero do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade.

“Debido ás moitas queixas que nos chegan sobre os medos que pasan as rapazas cando saen dos campus a certas horas tivemos a idea de lanzar esta serie de vídeos, máis que nada co obxectivo de evidenciar que existe un problema, que ás veces as alumnas saen das aulas con medo a percorrer determinados espazos dependendo que hora sexa, algo que non tiña que acontecer”, recalca a directora da unidade. Trátase, ao seu xuízo, de sensibilizar sobre esta temática para logo poder levar a cabo determinadas medidas que axuden a lograr que os campus sexan máis seguros. Entre estas medidas a responsable da Unidade de Igualdade menciona, por exemplo, a elaboración de mapas de camiños máis seguros, que inclúan, por exemplo, ademais de itinerarios recomendables, horarios de autobuses; a instalación de novos puntos de luminaria… É, en definitiva, tal e como recalca a responsable de Igualdade, “un punto de partida para que os camiños e o trazado urbanístico dos campus sexan pensados con perspectiva de xénero”.

A seguinte acción irá dirixida a previr as masculinidades tóxicas

Tras esta primeira acción e antes de que remate o ano, virán outras. A seguinte irá dirixida á prevención das masculinidades tóxicas (contra a cultura da violación e as pedagoxías da crueldade) e sensibilización á comunidade universitaria de xénero masculino sobre as novas masculinidades. “Logo, entorno ao 22-25 de novembro, coincidindo coa celebración do Día Internacional Contra a Violencia de Xénero sairán toda unha serie de micropílulas en vídeo contra o ciberacoso”, recalca Gómez.

Estas campañas culminarán este ano co lanzamento o vindeiro mes de decembro do calendario da Unidade de Igualdade de 2020 no que, a través de 12 textos coas súas correspondentes ilustracións, se recollen os principais resultados da diagnose que se fixo o ano pasado sobre acoso sexual e por razón de sexo na Universidade de Vigo. “É a nosa particular maneira de facer transferencia deste estudo cos resultados máis divulgativos para a comunidade universitaria en xeral”, recalca a directora da unidade, quen adianta, que as accións comunicativas continuarán o vindeiro ano con novas accións.

Os videos