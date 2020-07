Aprovecha las vacaciones para hacer trading

El año 2020 será recordado en nuestro país, de ello no cabe la menor duda. Dentro de un tiempo, cuando se encuentre una solución a los contagios masivos de la Covid-19, será recordado como el año de la pandemia. El año en el que millones de ciudadanos nos tuvimos que confinar en nuestros hogares las veinticuatro horas del día, sin tener opción de salir más que para lo esencial, a lo largo de tres meses largos.

Cuando todo esto acabe, seguramente sacaremos las conclusiones de nuestra vivencia personal. Algunos lo habrán pasado mejor que otros y unos habrán tenido más dificultades que otros. Explicaremos que hicimos con una gran cantidad de tiempo de ocio y en qué lo invertimos.

Pero, por lo pronto, hay una serie de datos interesantes que conviene analizar. Además del importante crecimiento del consumo de ocio que internet facilitaba, o de la expansión del comercio online, se observa un dato que nos da que pensar, sobre el hecho de que hay personas que sí han sabido invertir su tiempo de una manera útil y productiva: los españoles han mirado hacia el trading como una fórmula para generar nuevos ingresos, además de los que se obtienen en el trabajo. Pero, ¿en qué consiste el trading?

Qué es el trading

Básicamente es el arte o la ciencia para invertir en los mercados financieros, con el objetivo de obtener rentabilidad y, por lo tanto, beneficios. Sucede que, en los últimos años, cualquier persona puede invertir. Y no es necesario hacerlo a través de empresas de inversión, sino que internet ha hecho posible que se puedan utilizar diferentes plataformas que permiten cualquier tipo de inversión y también de cualquier tamaño. Ahora podemos invertir pequeñas cifras cada cierto tiempo y hacerlas crecer.

Así, durante el confinamiento, el número de personas que se han iniciado en el mundo de las inversiones se ha incrementado de manera exponencial. El tiempo libre de mucha gente, más la recepción del mensaje de que es posible realizar inversiones de manera individual a través de plataformas de trading online ha calado entre los españoles.

Cómo hacer trading

Existen diferentes fórmulas para que cualquier persona haga trading. Una de las más usuales es el llamado “social trading”, que consiste en seguir a expertos en redes sociales, blogs o YouTube y seguir sus consejos de inversión. Para ello, podemos darnos de alta en cualquier plataforma online de trading y hacer esas inversiones recomendadas.

Pero, hay otra manera, posiblemente la más inteligente para hacer trading: aprender a través de un curso de trading y crear nuestras propias estrategias de trading, para ejecutarlas y obtener beneficios. Una buena plataforma para aprender trading es www.cursotrading.info. Esta web permite, no solo aprender trading, sino encontrar todo tipo de informaciones sobre las mejores plataformas para hacer trading, información sobre mercados e inversiones, etc.

Cómo empezar

Para empezar a hacer trading, es importante establecer un plan. De la noche a la mañana no conseguiremos hacer inversiones y ganar dinero. Antes que nada, debemos conseguir obtener un pequeño fondo económico. Se trata, en definitiva, de ahorrar. Los expertos recomiendan que ahorremos el 10% de nuestros ingresos y no tocar ese ahorro.

A partir de este inicio ahorrando, es importante formarse todo lo posible. Hacer cursos de trading y seguir la información para hacernos una idea de los mercados. Podemos poner en práctica todo lo aprendido dándonos de alta en una plataforma de trading y creando una cuenta demo, en donde practicaremos todo lo que estamos aprendiendo, viendo si estamos tomando las decisiones adecuadas y dando los pasos correctos con nuestras inversiones.

Sólo cuando veamos que, a través de nuestra cuenta demo, nuestros beneficios crecen, es el momento de empezar con dinero real. Por cierto, es importante que pensemos que esta cuenta demo es nuestro dinero real y no tomarlo como un juego, puesto que el trading no es apostar, sino regirse por una mente fría y cerebral. Si queremos que nuestro dinero rinda, no podemos tomar una cuenta demo como un juego.

Plataformas oficiales

En webs como la que hemos comentado encontraremos toda la información necesaria para escoger la plataforma de trading que más nos interesa. Es importante que el abanico de opciones que nos ofrezca sea amplio: desde invertir en acciones de compañías, hasta criptomonedas, pasando por divisas o materias primas. Las opciones son infinitas y tenemos que detectar en qué opción nos sentimos más cómodos.

Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que nuestra inversión debe ser hecha a medio plazo, con vistas al futuro y tener mucha paciencia. Lo de dar un “pelotazo” es demasiado arriesgado y lo único que podemos conseguir es arruinarnos.

El verano y las vacaciones traen consigo, de nuevo, más tiempo libre. ¿Por qué´no invertirlo en hacer crecer algo nuestra economía e iniciarse en el trading?