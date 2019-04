Asociación de empresarios y comerciantes de Galicia denuncia la ilegalidad de las licencias de venta ambulante de Cangas

Print This Post

LA LEY DE COMERCIO INTERIOR DE GALICIA Y LA DIRECTIVA EUROPEA DE SERVICIOS NO DAN LUGAR A INTERPRETACIONES SIENDO FIRMES Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

Quiere decir que todas las licencias de venta ambulante concedidas por el Concello de Cangas son ilegales y sus vendedores deben ser desalojados de esos puestos hasta la nueva regulación para así cumplir con las leyes de obligado cumplimiento que se encuentran en vigor y la justificación de no aplicarlo inmediatamente por la cercanía de las elecciones, a nosotros no nos interesa, pues los bancos no esperan a pasar las elecciones para cobrarnos.

En caso de que no realicen lo anteriormente expuesto se arriesgan a incurrir en un posible delito de prevaricación castigado con pena de prisión tal como le ocurrió en su día en Andalucía al Sr. Muñoz y al Secretario del Ayuntamiento Sr. Roca.

Le recordamos las críticas emitidas por el grupo politico ACE y le retamos a que sean ellos quien asuman las responsabilidades de ir en contra de las leyes porque inmediatamente le presentaremos una denuncia ante los tribunales de justicia. Se acabó la impunidad y le recordamos que Cangas no es un municipio privado como pretendían hacer con el mercadillo.

Cabe recordar que esta Asociación recordo en varias ocasiones que la expulsión de los vendedores ambulantes gitanos gallegos de sus más de 10 puestos de trabajo del mercadillo de Cangas tendría sus consecuencias, y las consecuencias son que como no quisieron reconocer el error y la ilegalidad de expulsar a estas familias a la fuerza, ahora es la Constitución Española quien va a forzar al Alcalde y al Concello de Cangas a tener que meter todos los puestos ambulantes en un bombo.

Pedimos a los partidos constitucionalistas que no acepten ni permitan el chantaje ni las presiones de la Asociación de Vendedores de O Morrazo ya que le recordamos que éstos cuando las familias gitanas gallegas se quedaron sin puestos de trabajo tenían una sonrisa y una felicidad que ahora al paso del tiempo esa felicidad y sonrisa es de los vendedores ambulates de la Asociación de Empresarios, de la Familia Morón y de los vendedores ambulantes gitanos gallegos, que llevan 4 años sin poder trabajar en el mercadillo de Cangas por una decisión cobarde e illegal del Alcalde de Cangas del cual pedimos su inmediata dimisión y que asuma su error por violar el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes gitanos gallegos.

Además no existe ninguna ley que de prioridad a los vendedores ambulantes antiguos ni tampoco trato diferenciado. Todos somos iguales ante la ley incluídos los miembros de la Asociación de Vendedores de O Morrazo, que deben asumir que se quedarán sin puestos en el mercadillo de Cangas, siendo ésto “EL FIN DE SU CICLO EXCLUSIVO” porque nuestra Asociación ya dispone de más de 500 solicitudes de puestos de gitanos gallegos y unas 100 de Senegaleses, Marroquíes y Payos.

Comunicado ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE GALICIA

Fdo.: Secretario-Representante M.Valverde