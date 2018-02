Calderas de condensación Saunier Duval las nº1 del sector

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Los productos de Saunier Duval son únicos. Estamos hablando de una marca líder en el mercado que cuenta con una trayectoria de más de 100 años, enfocados al ahorro y a la sostenibilidad.

Las primeras calderas de gas saunier duval serían desarrolladas en el año 1983, estableciéndose desde ese momento un férreo vínculo entre la marca y la tecnología. Debido a la investigación constante, la marca se ha convertido en todo un referente en el mundo de los generadores de calor, además de en las ventas de caldera de condensación a lo largo de toda España.

Principales características de las calderas saunier duval

Las calderas saunier duval se caracterizan por estos criterios:

– Máximo respeto por el medio ambiente

Cuando un cliente compra una caldera de esta marca, está comprando algo completamente diferente a lo que puede encontrar en otro catálogo. Una caldera condensación de Saunier Duval se basa en una tecnología que logra el máximo rendimiento posible, con un consumo muy reducido.

Esto es debido a que son aparatos que han sido diseñados para aprovechar la mayor parte del calor que se pierde en forma de vapor de agua. Esto ayuda a reducir el consumo entre un 15 y un 30% menos en comparación con las calderas convencionales (aunque esto dependerá de una serie de criterios).

La marca está firmemente comprometida a reducir las emisiones de CO2 (dióxido de carbono), a la atmósfera, por lo que todas las calderas respetan el medio ambiente. Y es que también recuden las emisiones de los gases de tipo NOx (óxidos de nitrógeno), los que se consideran los principales causantes de la lluvia ácida.

– Adaptación

Otra de3 las claves de las calderas de gas Saunier duval es que son perfectas para adaptarse a todo tipo de instalación: no importará que estemos hablando de una instalación de radiadores, o incluso de suelo radiante. En cualquier caso, el ahorro que el usuario conseguirá será muy importante.

Funcionan a través de una tecnología conocida como eBUS; esto quiere decir que son capaces de adaptar la temperatura de los radiadores en función de la temperatura que haya en el exterior, permitiendo incrementar el ahorro hasta un nada desdeñable 10%.

Esta tecnología es muy precisa, lo que permitirá no sólo ajustar el aporte energético en base a la demanda de calor, si no también incentivar el máximo confort de cara al usuario. En el momento en el que nos llegue la factura de gas a fin de mes, la cuantía será razonable y no tendremos que echarnos las manos a la cabeza cómo más de una vez nos habrá ocurrido.

Otras características de las calderas Saunier Duval

Precio: Los calderas saunier duval precios son muy económicos, y se amortizarán rápidamente con el uso.

Seguridad: Tecnología aprobada -> Calderas fiables y duraderas. Cumplen con la normativa ErP /ELD 2015.

Confort: El usuario logrará el máximo confort en su hogar.

Ahorro: Por su eficiencia ahorraremos hasta un 30% año tras años.

Estas son las principales características y ventajas de las calderas saunier duval.