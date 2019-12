Cuando una persona quiera comprar un portátil hay varios aspectos que debe tener en cuenta. Siendo uno de ellos las fundas para protegerlo y evitar golpes. En algunas ocasiones estas vienen incluidas con la compra del portátil pero hay casos donde no es así, por lo que en esta ocasión nos centraremos en conocer cuáles son las mejores mochilas para portátiles.

Ten en cuenta que las mochilas para portátiles pueden ser una gran solución al momento de salir con prisas. Esto se debe a que nos pueden ayudar a guardar nuestra laptop de gaming o de trabajo. Este tipo de productos resultan muy ventajosos, ya que tienen varios accesorios como pueden ser compartimentos para guardar el cargador, la memoria extra, batería, ratón, cascos para gamer, etc.

Pero eso no es lo único que hay que resaltar con relación a estas mochilas, debido a que las mismas son muy cómodas estando elaboradas de materiales resistentes y pensados para la comodidad y seguridad de quien lo porta. Aparte de esto tenemos que suelen combinar muy bien con nuestro atuendo y no estorba al ser observado. Esto último quiere decir que hay una gran cantidad de modelos modernos y bonito.

Por otro lado aunque es usada mayormente por los caballeros, también combina muy bien con el perfil de una chica o señora ejecutiva elegante y con un gran estilo.

El punto de la seguridad es uno de los factores más importante, debido a que algunos modelos de mochila para portátiles solo pueden ser abiertos por una contraseña específica o llaves especiales.

Lógicamente al momento de querer comprar algún tipo de mochila para portátiles debemos tener en cuenta diversos factores como capacidad, talla, impermeabilidad, seguridad y precio. Con relación a la capacidad y talla este es un punto muy importante, ya que el objetivo es transportar aquellas cosas que pueden llegar a ocupar mucho espacio en tu bolso, por lo que es importante que nos aseguremos que entre en él.

Es decir debemos adquirir una mochila para portátiles que se adapte al tamaño de nuestra portátil. El segundo punto que debemos tener en cuenta es saber si es impermeable, si vives en una zona húmeda o con altas precipitaciones es imprescindible que compres una mochila impermeable.

Como tercer punto tenemos si la mochila es antirrobo, recuerda que hay mochilas con cremalleras más seguras que otras. Nuestra recomendación es que elijas aquellas mochilas antirrobo para que puedas tener una seguridad del 100% contra los ladrones. Por último tenemos el precio, este obviamente se debe adaptar muy bien a nuestros presupuesto.

Ten en cuenta que en la actualidad podemos encontrar una gran cantidad mochilas de diversas marcas y con las características ya mencionadas. Por lo que el precio puede variar considerablemente dependiendo del tipo de mochila.

Algunos ejemplos en cuanto a mochilas portátiles tenemos la Tigernu TG-651 DE 17’’ la cual se caracteriza por tener un toque muy elegante para ir a trabajar o para la escuela. Gracias a ella puedes guardar tranquilamente tus pertenencias, sin preocuparte de problemas como que se moje por ejemplo, ya que estas son impermeables resistentes al agua.

Al mismo tiempo esta tiene una gran capacidad, pudiendo incluso cargar portátiles de hasta 17 pulgadas. También cuenta con numerosos bolsillos en su interior para que puedas llevar los distintos accesorios. Algunos ejemplos son cargador y cascos con conexión al exterior.

Aparte de la ya mencionada tenemos la mochila para portatiles 17.3 pulgadas RJEU, la cual destaca por su capacidad de llevar laptop o notebook de hasta 17 pulgadas. La misma cuenta con tres bolsillos en su exterior pensados para que puedas guardar los accesorios de tu portátil cuando lo desees.

En cuanto a su diseño este es muy moderno y casual, aparte cuenta con un acolchamiento en la espalda pensado para minimizar que tu espalda sufra alguna lesión al cargar el peso. La mochila Targus GeoLite Essential 15,6’’ es otra opción a elegir y tiene un diseño elegante y profesional, destacando por ser muy económica.

No obstante esta mochila para portátiles tiene una desventaja y es no tener tantos compartimentos como otras. Aparte no tiene sistema antirrobo, múltiples bolsillos y comportamientos. Sin embargo este artículo es de muy buena calidad y tiene una alta durabilidad.