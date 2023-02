¿Cuáles son los mayores riesgos de invertir en Forex?

Forex, conocido también como el mercado de divisas, es uno de los mercados financieros más volátiles del mundo. Con eso queremos decir que invertir en Forex puede tener varios riesgos.

En este artículo te vamos a explicar cuáles son los principales a los que te puedes enfrentar. Eso sí, si quieres invertir en Forex, te recomendamos que siempre lo hagas con plataformas de trading como MT5.

Principales riesgos de invertir en Forex

Invertir en Forex es algo que no se debe tomar a la ligera. Sí que es verdad que se trata de uno de los mercados que pueden reportar más beneficios debido a su gran liquidez, pero debe quedar claro que los riesgos son muchos, por lo que no todo el mundo que invierte sale ganador.

En las próximas secciones te vamos a explicar cuáles son los principales riesgos que hay en invertir en Forex.

La volatilidad

El mercado de divisas es uno de los más volátiles del mundo. Eso se debe a que cada día se producen operaciones de un valor de 6 billones de dólares. Por ejemplo, otros mercados como las acciones o el de futuros no tienen esta gran volatilidad (también son mucho más pequeños).

Hay inversores experimentados que aprovechan la volatilidad a su favor, pero se debe ir con cuidado porque es una espada de doble filo. Por ejemplo, cuando pasan eventos inesperados importantes, la volatilidad aumenta de una forma muy acusada en Forex. El problema es que eso te puede pillar totalmente desprevenido.

Cuanto mayor es la volatilidad, más posibilidades de perder dinero tienes. Sin embargo, también aumenta la posibilidad de poder generar grandes beneficios. Una de las mejores formas de combatir la volatilidad de los mercados es diversificando las inversiones. De esta manera, si algunos activos bajan puede que otros suban, por lo que las posibles pérdidas se compensan con la estabilidad de otros.

El apalancamiento

Si ya conoces el mercado Forex, lo más seguro es que sepas de que se trata el apalancamiento. Para los que no conocen este término, el apalancamiento es un sistema que permite invertir cantidades de dinero que no se tienen. Este dinero prestado tiene como condición que, en el caso de que la inversión no salga bien, se toma todo el depósito invertido para amortizar el dinero prestado.

No es de extrañar que sean muchos los inversores que destacan que el apalancamiento es el mayor riesgo del mercado de divisas. El problema del apalancamiento es que, si el mercado no va a favor del inversor, este puede perder todo su capital invertido.

Es por eso que solo se recomienda que las personas experimentadas lo utilicen. Si saben cómo hacerlo, pueden llegar a ganar mucho dinero con sus inversiones.

El desconocimiento del mercado

Uno de los mayores riesgos de invertir en Forex es el de no conocer el mercado. Si realmente no conoces su funcionamiento, mejor no invertir en este, ya que las posibilidades de perder dinero son muchas.

Lo mejor que puedes hacer antes de invertir en Forex es empezar a estudiar el mercado. Es fundamental que conozcas cuál es su operativa y cuáles son los principales factores que influyen en este. Solo así te verás capacitado para empezar a invertir en Forex.

Si no cuentas con el tiempo o la experiencia necesaria para invertir en Forex, pero igualmente quieres probar suerte en este, se recomienda que lo hagas con brókeres experimentados. Estos tienen mucha experiencia en este, por lo que sabrán tomar decisiones correctas en todo momento.

En definitiva, Forex es un mercado que conlleva muchos riesgos. Sin embargo, si se conoce bien, puede generar muchos beneficios.