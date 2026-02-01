El significado de las coronas de flores en los funerales y despedidas

Las coronas de flores son una representación de solemnidad y paz, además de que simbolizan respeto y sentimientos por parte de quien las entrega. Son muchas las ideologías y religiones en las que las coronas de flores funebres al ser un círculo simbolizan la continuidad y eternidad.

Pueden estar relacionadas con el ciclo de la vida en la que nacemos, vivimos y morimos para volver al espíritu. Son muchas las connotaciones que puede tener este tipo de arreglo floral, y no deja de ser un elemento que puede ayudar en los momentos fuertes como la pérdida de un ser querido.

¿Por qué se envían coronas de flores?

Al asistir a un funeral, no es para nada extraño notar la presencia de múltiples arreglos florales, en especial en forma de corona. Esto debido a que enviar coronas de flores no es una moda, ni de tiempos recientes, sino que se remonta a una época antigua.

Las flores eran utilizadas para disipar el olor fétido que expedían los difuntos, especialmente por los días que pasaba el cadáver para ser velad. Sin embargo, con el tiempo ha sido reconocida como una parte del velatorio, y cada una de las flores tiene su significado.

Significado de las diferentes flores para los difuntos

Al buscar coronas funerarias madrid, seguramente te encontrarás con diferentes tipos de flores, las cuales tienen diferentes significados, los cuales pueden ser:

Rosas: expresan amor y aprecio, y varían de acuerdo a su tonalidad. Las rosas blancas llaman a la humildad, inocencia y juventud, mientras que las rojas transmiten amor respeto y coraje. Las tonalidades más oscuras pueden representar dolor y tristeza.

expresan amor y aprecio, y varían de acuerdo a su tonalidad. Las rosas blancas llaman a la humildad, inocencia y juventud, mientras que las rojas transmiten amor respeto y coraje. Las tonalidades más oscuras pueden representar dolor y tristeza. Claveles: son un símbolo de simpatía, y el color rojo evoca admiración y recuerdo, aunque el color blanco significa inocencia, amor puro y sincero.

son un símbolo de simpatía, y el color rojo evoca admiración y recuerdo, aunque el color blanco significa inocencia, amor puro y sincero. Gladiolas: expresan sinceridad, fuerza, carácter e integridad moral.

expresan sinceridad, fuerza, carácter e integridad moral. Crisantemos: es la flor del día de los difuntos porque florecen al final del otoño. Tienen una floración breve y recuerda que la vida es un momento corto.

es la flor del día de los difuntos porque florecen al final del otoño. Tienen una floración breve y recuerda que la vida es un momento corto. Azucenas: comunican paz y armonía, acompañadas de delicadeza, inocencia y pureza.

comunican paz y armonía, acompañadas de delicadeza, inocencia y pureza. Lirios: representan la del alma del difunto, y se presentan en color blanco que señala la majestuosidad y pureza.

representan la del alma del difunto, y se presentan en color blanco que señala la majestuosidad y pureza. Orquídeas: demuestran un amor eterno y simpatía por el difunto.

demuestran un amor eterno y simpatía por el difunto. Hortensias: estas simbolizan un gesto de agradecimiento sincero.

De acuerdo con la cercanía que se tenga con el difunto se pueden elegir cierto tipo de flores y su color para representar tus sentimientos más sinceros.

¿Cómo elegir las flores perfectas?

Al escoger las coronas de flores para difuntos, es importante seguir algunos consejos para acertar en la elección:

Asegúrate de elegir las flores que encajen con el sentimiento que buscas transmitir. Escoge las flores que mejor se adapten a cada cultura para no transmitir un mensaje erróneo.

Es importante elegir el color adecuado de acuerdo al mensaje que quieras transmitir.

Cuando envías flores, siempre será bueno acompañarlas con un mensaje personalizado, que debe ser breve, conciso y significativo.

Cuando envíes flores, lo mejor siempre será poner el nombre de quien las entrega para que los familiares sepan quién envía esas flores.