Incremento del comercio electrónico en México

La compra diaria de servicios digitales son los que más han tenido un crecimiento. Sin embargo, las compras en línea no se han quedado atrás pues más del 44% de los usuarios solicitan comida rápida todas las semanas. Y qué decir de compras de accesorios electrónicos como computadores, celulares y sus accesorios.

Mexicanos gastan más en compras en línea

Se le preguntó a más de 1750 mexicanos cuanto gastaban comprando en línea, en promedio anual el monto rebasa los 12 mil pesos. Esto supone un crecimiento de más de 400 pesos a diferencia del año pasado. De estas compras, la mayoría está destinada a hacer supermercados, solicitud de comida rápida y compra de artículos tecnológicos.

Todas estas cifras se resumen en un hecho, México está actualizado y es uno de los países donde el consumo electrónico tiene una gran importancia para los ciudadanos. Esto es muy ventajoso en estos tiempos donde salir a la calle no es muy seguro, y es preferible quedarse en casa, las compras online nos ayudan a obtener lo más necesario y uno que otro gustillo que podamos darnos.

Hay que tener en cuenta que más del 80% de los cibernautas mexicanos están comprando en línea actualmente. Por supuesto, esto supondrá un aumento desmedido de las adquisiciones por internet. Y es que no podemos pasar por alto que las circunstancias que vivimos actualmente han creado un impacto en nuestras vidas.

Millones de tiendas y empresas por todo el mundo tuvieron que cerrar sus puertas y abrir un espacio en línea para superar esta situación. Pero si a ver vamos, esto no fue más que un incentivo para que más personas innovaran y de alguna manera se equilibraran a la sociedad actual. Claro está, no quiere decir que una pandemia sea algo bueno, sino más bien que las personas abrieron los ojos y dejaron escepticismo a un lado, y hoy amplían sus estándares.

Sitios para comprar de forma segura en México

Un ejemplo claro de esto es la plataforma AliExpress México. Desde aquí podemos comprar casi cualquier artículo que nos imaginemos directamente desde China. Si, plataformas como estas ayudan a vendedores a ampliar su catálogo de clientes. A través del servicio de AliExpress pueden promocionar sus artículos y conseguir llegar a personas en México y otros países latinoamericanos.

Para un vendedor de AliExpress es muy importante contar con un alto nivel de reputación. Por eso, deben promocionar productos de calidad y brindar un servicio excelente a quienes los han escogido como sus proveedores. Y es que la plataforma cuenta con un sistema de comentarios y valoración para que cada cliente informe como fue su experiencia con el vendedor.

Las formas de pago de AliExpress son muy seguras. Aunque se sigue utilizando las tarjetas de crédito, alternativa segura gracias a que la plataforma cuenta con los protocolos de seguridad, hay otras formas de pago disponible. Puedes elegir entre Mercadopago y Western Union, ambas ofrecen grandes ventajas tanto para el vendedor como para el comprador.

Por otra parte, Comprar en AliExpress es muy sencillo pues el usuario solo tiene que crearse una cuenta gratuita, ingresar, seleccionar el producto y confirmar la transacción. No hay mejor lugar para comprar que este conglomerado de proveedores de China.

Compra todo lo que necesites en AliExpress

Aquí encontrarás desde artículos para el hogar y jardín, hasta artefactos para tu vehículo. No importa lo que hayas elegido, puedes tener la seguridad de que cuenta con una alta calidad. Además, tienes la opción de devolver el producto si este no cumple con las expectativas que la descripción te ha creado.

Lo que más compran los usuarios en AliExpress son artículos de tecnología. Y es que al estar muy cerca de otras potencias tecnológicas, se promocionan artículos de este sector reconocidos a nivel mundial. Además, los productos hechos en China para el hogar son los que más popularidad tienen en México. Y es que es imposible no sentirse tentado a comprar objetos decorativos curiosos muy populares en este país.

No se puede negar el crecimiento del comercio en línea, pero mucho menos que AliExpress es el mejor sitio para comprar en línea de forma segura en México. Por eso, si no has probado esta plataforma, te invitamos a indagar un poco más sobre lo que te ofrece con su servicio a domicilio desde China.