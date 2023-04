La Xunta apuesta por la calidad, por las variedades autóctonas y por la recuperación de zonas históricas de cultivo como claves para el futuro del vino gallego

El conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado por el director de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, José Luis Cabarcos, y por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participó hoy en la inauguración de la 60ª Feria del Viño del Ribeiro en Ribadavia donde puso en valor tres aspectos fundamentales que distinguen esta denominación de origen y que hizo extensivos a todo el sector vitivinícola gallego, como claves para su futuro. Así, estas tres referencias serían la apuesta por las variedades autóctonas, por la recuperación de zonas históricas de viñedo y, de manera destacada, por la calidad.

En relación con el primer fundamento -la apuesta por las variedades autóctonas-, José González destacó la Treixadura como variedad que lidera esta apuesta y que marcan la fórmula que nos permite, en definitiva, triunfar en el mercado, en el caso de la DO Ribeiro.

Sobre la recuperación de zonas históricas de viñedo, el titular de Medio Rural la vinculó con la apuesta que también sostiene hoy la Xunta a través de los instrumentos de la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia. En este sentido, mencionó los polígonos agroforestales como instrumentos que permiten recuperar grandes superficies en comarcas como la del Ribeiro. Puso de ejemplo las alrededor de 150 hectáreas implicadas en el polígono de Barzamedelle, en Leiro, en el que se están realizando trabajos de desbroce y puesta a punto; así como la próxima declaración del polígono agroforestal de Prado, en Castrelo de Miño, de más de 50 hectáreas.

Por último, José González hizo referencia a la apuesta por la calidad como elemento clave no solo para la DO Ribeiro, sino para todos los vinos gallegos. Una apuesta que -dijo- tiene que venir acompañada de valor añadido para convertir el vino en el elemento central para la dinamización del territorio de las comarcas vitivinícolas. Ese valor, añadió, debe llegar a todos los eslabones de la cadena productiva, no solo a las bodegas sino también a los viticultores, para garantizar el relevo generacional en el sector. Precisamente este concepto va en la línea del que persigue la Estrategia de dinamización económica, territorial y turística de las comarcas vitivinícolas de Galicia promovida por la Xunta en colaboración con todo el sector.

De este modo, el gran objetivo de la Estrategia es mejorar el posicionamiento de los vinos gallegos, aumentar su competitividad en mercados nacionales e internacionales y transformar, de aquí a 2026, la capacidad de generación de valor de los territorios en los que se produce. En su desarrollo jugará un papel fundamental la futura Ley de la calidad alimentaria, así como la Ley de recuperación de la tierra agraria, para garantizar la rentabilidad del sector del vino y su sostenibilidad, así como el relevo generacional.

Feria del Viño del Ribeiro

La Feria del Viño del Ribeiro llega a su edición número 60 recuperando el formato habitual que se venía desarrollando en la alameda de Ribadavia. En el evento, que se celebrará hasta este domingo 30 de abril, contarán con stand propio un total de 35 bodegas de esta denominación de origen.

En el marco de la exaltación y degustación destacan los talleres de cocina y las catas comentadas con cocineros y sumilleres de reconocido prestigio, el autobús turístico RibeiroBUS, la cata popular, o la zona gastronómica. También habrá actuaciones musicales y visitas guiadas al Castelo y al Museo del Vino de Galicia, entre otras actividades.

Cabe destacar que la DO Ribeiro se define por emplear variedades autóctonas tradicionales (Treixadura, Torrontés, Loureira, Caíño, Brancellao, Sousón) que dotan los vinos de una gran personalidad y de una serie de combinaciones de aromas afrutados y florales.