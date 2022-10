Las mejores formas para enviar dinero a familiares en Latinoamérica

En el mundo globalizado cada vez es más habitual tener un familiar en el extranjero al que quieres enviar dinero. Hay varias formas en las que puedes enviar dinero México a tus familiares si emigraste a España o si simplemente tus familiares se fueron de España a México.

Sendity es una de las mejores plataformas a la hora de enviar dinero a los familiares que se encuentran en Latinoamérica. Por este motivo, si buscas una plataforma donde también puedas enviar dinero ecuador, con las tarifas más bajas que tendrás a la hora de hacerlo.

Sin embargo, vamos a conocer más detalles sobre las transferencias de dinero a familiares que se encuentren en Latinoamérica.

¿Cómo se puede enviar dinero a un familiar en Latinoamérica?

Existen diferentes formas de enviar dinero a un familiar que se encuentra en Latinoamérica, siendo las más comunes las siguientes:

Transferencia bancaria: este es un medio que se puede usar para hacer transferencias dentro de la zona euro. Sin embargo, para enviar dinero a familiares de Latinoamérica los costes pueden ser muy elevados, y se debe prestar mucha atención al tipo de cambio que tiene la entidad.

Por este motivo, cuando vamos a enviar dinero a un familiar en Latinoamérica debemos tener en cuenta cómo funciona el sistema bancario en el país de destino. Además, cómo quiere recoger el dinero el destinatario, por lo que son varios los aspectos a considerar.

¿Cuánto cuesta enviar dinero desde España a Latinoamérica?

Cada plataforma tiene sus propias tarifas y comisiones que suelen ser claras al momento de hacer los envíos de dinero. Debes tener en cuenta el tipo de cambio que se tiene con el país al que se va a enviar el dinero, porque de esta forma sabrás cuánto dinero recibirá tu familiar.

En Sendity, siempre te encontrarás con comisiones muy bajas, y las tasas más competitivas de cambio del mercado. Por este motivo, esta es una empresa que es altamente recomendable para que puedas conseguir una gran versatilidad.

Impuestos del envío de dinero

Normalmente este tipo de remesas son una donación de dinero, salvo que sea un préstamo entre particulares, o que se vaya a recibir algún bien o servicio. No importa si la transacción se realiza entre familiares, puesto que habrá que reportarla a la Agencia Tributaria.

El dinero que se envía al extranjero no estará exento de impuestos, y en concreto se debe tributar bajo el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La persona que debe reportar esto es la persona que recibe el dinero. Estos impuestos se calculan en base a la cantidad de dinero que se haya donado. En caso de que el familiar no sea residente de España solo se pagará impuestos si el dinero que se le envía sale de una cuenta de España.

A pesar de que Hacienda no establece que ningún mínimo se encuentre exento de impuestos, en la práctica las tarifas que sean inferiores a 10.000 euros no se rastrean. Es allí donde muchas personas tratan de transferir el dinero sin tener que declarar. Sin embargo, esto no quiere decir que si Hacienda detecta que no declaraste impuestos no tendrás problemas, porque no será así.