Lídia Senra participa nunha delegación do GUE/NGL para coñecer a realidade cubana

Lídia Senra, eurodeputada galega integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL) e representante do mesmo na Asamblea Paritaria da Unión Europea para África, Caribe e Pacífico (ACP-UE) participa durante esta semana en Cuba nunha delegación do GUE/NGL composta por nove eurodeputadas/os.

Na xornada de onte desenvolvéronse a principais xuntanzas ca Asamblea Nacional de Poder Popular (ANPP), á que se engadiu unha reunión co Presidente da Comisión de Asuntos Xurídicos e Constitucionais da ANPP, o deputado José Luis Toledo.

A continuación a Comisión de Economía da ANPP trasladou as claves principais das consecuencias derivadas do bloqueo económicoimposto polos Estados Unidos de América dende a década dos anos sesenta.

A xornada de hoxe comezará cunha reunión con representantes do Ministerio de Relacións Exteriores, que dará paso a xuntanzas centradas no ámbito sanitario, nomeadamente co Presidente da Comisión de Saúde da Asamblea Nacional, e as visitas ao Cardiocentro William Soler e ao Centro Nacional de Cuba para a Educación Sexual. Finalizará cunha reunión co Comité Central do Partido Comunista de Cuba.

A delegación concluirá mañá venres. Pola maña terá lugar un intercambio de opinións co Ministerio de Cultura e a Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnoloxía e Medio Ambiente e pola tarde un encontro con organizacións da sociedade civil na Asociación Cubana de Naciones Unidas.