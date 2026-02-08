Logística de última milla: cómo la inteligencia artificial está transformando las entregas en Argentina

En un contexto donde la eficiencia es la clave para la supervivencia del e-commerce, el uso de IA aplicada al ruteo permite reducir hasta un 30% los tiempos de entrega.

La tecnología de Persat IA se posiciona como el nuevo estándar para optimizar flotas y mejorar la experiencia del cliente.

El crecimiento exponencial de las compras online en Argentina no solo trajo consigo un aumento en el volumen de ventas, sino también un desafío sin precedentes: optimizar al máximo la logística de última milla.

Este último tramo del proceso de envío, que va desde el centro de distribución hasta la puerta del cliente, es históricamente el más costoso y complejo de toda la cadena de suministro. Sin embargo, la industria está viviendo una revolución silenciosa de la mano de la inteligencia artificial.

Empresas tecnológicas como Persat Latam han desarrollado soluciones que permiten a las PyMEs y grandes empresas de logística dar el salto hacia la digitalización total.

El factor IA: Decisiones inteligentes en tiempo real

La implementación de Persat IA (PIA) marca un antes y un después en la forma en que se planifican los repartos. Ya no se trata solo de trazar una línea entre el punto A y el punto B; la inteligencia artificial analiza datos en tiempo real para ofrecer:

Planificación predictiva: El sistema no solo arma rutas, sino que sugiere mejoras proactivas basadas en el análisis continuo de la operación.

Automatización de reportes: Se elimina la carga administrativa manual, permitiendo que los gerentes de logística tomen decisiones más rápidas y precisas.

Optimización de costos: Al reducir los desvíos y mejorar los tiempos de servicio, las empresas logran realizar hasta un 20% más de entregas diarias con la misma flota.

El fin de la era del papel

Uno de los mayores cambios estructurales es la eliminación del soporte físico. Los choferes ahora operan con aplicaciones móviles que funcionan incluso en zonas sin conexión (offline), donde reciben su hoja de ruta digital.

La transparencia es otro pilar fundamental: la certificación de cada entrega mediante foto y firma digital, sumada al seguimiento satelital en tiempo real, permite que tanto la empresa como el cliente final tengan visibilidad total sobre el estado del pedido. Esto no solo reduce la incertidumbre, sino que mejora drásticamente la satisfacción del usuario.

Sostenibilidad y mantenimiento: el impacto oculto

La optimización por IA no solo beneficia la rentabilidad. Al planificar rutas más cortas y eficientes, se reduce el desgaste de los vehículos y la huella de carbono, alineándose con las tendencias de logística ecológica.

Además, sistemas como el de Persat incorporan módulos de mantenimiento preventivo, alertando por kilometraje o tiempo cuándo una unidad debe ingresar a taller. Esto evita paradas imprevistas que podrían arruinar una jornada de entregas y garantiza que la cadena de suministro nunca se detenga.

Un mercado en constante evolución

Para el sector de logística en Argentina —que abarca desde alimentos y bebidas hasta productos farmacéuticos—, la integración de estas herramientas vía API con sistemas como SAP o Salesforce ya no es un lujo, sino una necesidad operativa.

En un mercado donde el tiempo es, literalmente, dinero, la inteligencia artificial aplicada a la última milla parece ser la respuesta definitiva para convertir un proceso caótico en una ventaja competitiva de alto impacto.