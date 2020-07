Lucía Barreiro e Carlos G. Vieito súmanse á comisión permanente da Mesa pola Normalización Lingüística

A Mesa pola Normalización Lingüística incorporou onte a mañá dúas novas voces á súa comisión permantente: Lucía Barreiro (O Pino, 1991), docente de secundaria e coordinadora do Correlingua até xuño deste ano 2020, e Carlos García Vieito (Santa Comba, 1992), consultor promotor de inciativas como Twitter en galego e Instagram en galego. Ambos os dous súmanse ao equipo xestor da entidade, encabezado por Marcos Maceira (presidente), Elsa Quintas (vicepresidenta) e Celia Armas (secretaria xeral). Nas vogalías, continúan Mónica Pazos (quen foi oi vicepresidenta e secretaria xeral da Mesa), Manuel Rei, Manuel Carniceiro, Xosé María Cotelo e Paulo Filgueiras.

A COMISIÓN PERMANENTE DA MESA

Presidente: Marcos Maceira Eiras. Santiago de Compostela, 1978. Licenciado en Historia pola USC, Mestrado en xestión cultural pola UOC. Activista cultural e lingüístico desde moi novo foi presidente da AC O Galo de Santiago e vicepresidente da Federación Galiza Cultura. Na actualidade é profesor de Xeografía e Historia no ensino medio. Preside a Mesa desde 2014.

Vicepresidenta: Elsa Quintas Alborés. Gondomar, 1979. Licenciada en dereito pola USC. Exerce de avogada en Vigo. Participou como representante estudantil en diferentes órganos da USC. Foi dirixente da mocidade pola Normalización Lingüística e membro da permanente da Mesa en diferentes ocasións desde 2002. É autora da biografía de Placeres Castellanos (2008).

Secretaria Xeral: Celia Armas García. Santiago, 1974. Licenciada en Filoloxía Hispánica e en Filoloxía Galego-Portuguesa pola USC. Profesora de lingua galega e literatura no ensino secundario desde o ano 2000. Membro da Permanente da Mesa pola Normalización Lingüística desde o ano 2015. Directora de Abertos ao Galego desde 2017. Vicepresidenta da Fundación Vía Galego. Coautora de varios volumes de investigación sociolingüística (Sobre o racismo lingüístico) e literaria (Escrita e mulleres, No tempo de Follas Novas…) e autora de As mulleres escritoras, 1860-1870. O xenio de Rosalía.

Vogais:

Mónica Pazos García. Ermua (Bizcaia),1977 Licenciada en Filoloxía Galega e Románica. Profesora de Lingua Galega e Literatura no ensino secundario. Colaborou en diferentes medios sobre temas de literatura galega e literatura infantil. Vive en Foz, onde participa en actividades de asociacións da Mariña. Foi vicepresidenta e secretaria xeral da Mesa.

Manuel Rei Romeu. A Estrada, 1963. Licenciado en Filoloxía galego-portuguesa pola USC. Profesor de Lingua galeg e literatura no ensino medio. Foi membro do comité científico que elaborou a Historia da Literatura Galega (AS-PG, ANT, 1996). É autor de diferentes ensaios sobre Castelao.

Lucía Barreiro. O Pino, 1991. Graduada en Lingua e Literatura Galega, foi coordinadora do Correlingua desde 2016 ate xuño do 2020. Profesora no ensino secundario.

Carlos García Vieito Santa Comba, 1992. Grao en Ciencias Políticas e da Administración e Mestrado en Marketing e Comunicación dixital onde se desenvolve profisionalmente. É promotor de inciativas como Twitter en galego e Instagram en galego. Activista lingüístico desde a mocidade, colaborou coa Plataforma per la Llengua durante a súa estancia en Barcelona.

Manuel Carniceiro Méndez Agirre Ourense, 1962. Licenciado en Dereito pola USC, exerce como avogado en Ourense. É membro da Irmandade Xurídica Galega, responsábel de Ourense da Mesa.

Xosé María Cotelo Freire. A Laracha, 1968. Técnico de mantemento aeroportuario. Activista cultural e lingüístico en diferentes colectivos, foi responsábel da Mesa en Bergantiños e Costa da Morte.

Paulo Filgueiras Fachal Perbes, 1979. Profesor de Lingua Galega e Literatura no ensino secundario.

A entidade de de defensa da lingua celebrou esta mañá en Compostela a súa asemblea xeral ordinaria, na que aprobou a memoria do 2019 e o programa de actividades proposto para un 2020 fondamente marcado polo coronavirus.