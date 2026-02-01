Mejora el estilo y el confort térmico en tu hogar fácilmente

Tu hogar es tu refugio, y por este motivo cada decisión que tomes en el mismo no debe dejarse al azar. Sin embargo, si hablamos de eficiencia en climatización, no siempre debemos fijarnos únicamente en aparatos eléctricos porque las mayolicas de buena calidad pueden jugar un papel fundamental.

Si se combinan con un aire acondicionado eficiente, se puede tener una decisión basada en la ingeniería doméstica que puede ser beneficiosa para tu bienestar y tu bolsillo. Hoy vamos a conocer la importancia de ambos elementos y por qué se deben considerar al momento de remodelar tu casa.

La importancia de elegir bien las mayólicas

Cuando hablamos de mayólicas nos centramos especialmente en los colores y patrones, pero no nos fijamos en la inercia térmica. Esta es la capacidad que tiene el material para conservar la energía térmica y liberarla gradualmente. Unas buenas mayólicas te aportarán múltiples beneficios:

Frescura: las mayólicas son conductoras, por lo que no funcionan como alfombras o madera que son aislantes térmicos. Por lo tanto, disiparán el calor de una forma más efectiva, por lo que en el verano la sensación de frescura instantánea será muy agradable.

las mayólicas son conductoras, por lo que no funcionan como alfombras o madera que son aislantes térmicos. Por lo tanto, disiparán el calor de una forma más efectiva, por lo que en el verano la sensación de frescura instantánea será muy agradable. Eficiencia de las mayólicas: es importante tener en cuenta que las que están hechas en porcelanato son siempre las más eficientes. Esto debido a que son menos porosas que la cerámica tradicional lo que tiene una capacidad de enfriamiento rápida y una durabilidad extrema.

es importante tener en cuenta que las que están hechas en porcelanato son siempre las más eficientes. Esto debido a que son menos porosas que la cerámica tradicional lo que tiene una capacidad de enfriamiento rápida y una durabilidad extrema. Mínimo mantenimiento: a diferencia de las alfombras, no se albergarán ácaros, polvo o alergenos, lo que garantiza que se tendrá un ambiente más saludable.

El aire acondicionado es otro elemento básico para el confort en verano

No sirve de nada tener únicamente un suelo que se mantiene fresco, por lo que invertir en un aire acondicionado eficiente es todo un acierto. Es importante elegir un modelo con tecnología inverter que regulan la velocidad del compresor para mantener una temperatura constante. Los beneficios de este tipo de aire acondicionado serán:

Se puede tener un ahorro de energía en torno al 40 o 50% frente a un aire acondicionado convencional.

El nivel de ruido es mucho más bajo.

La vida útil es más larga, porque su motor sufre de menos desgaste general.

Cuando se va a elegir un aire acondicionado, siempre se debe buscar el valor SEER, el cual debe ser lo más alto posible para una mayor eficiencia. Siempre es mejor comprar un modelo que tenga un SEER superior a 16 para que tengas un gran ahorro mensual.

Sinergia entre las mayólicas y el aire acondicionado

Al combinar un aire acondicionado con mayólicas de gran formato en porcelanato, se pueden tener muchas ventajas debido a la sinergia:

Efecto de caja fría : el aire acondicionado enfría el aire, y la mayólica enfría la estructura. De esta forma, se puede crear un efecto de caja de frío, lo que permite estabilizar el ambiente, y se tendrá una gran eficiencia.

: el aire acondicionado enfría el aire, y la mayólica enfría la estructura. De esta forma, se puede crear un efecto de caja de frío, lo que permite estabilizar el ambiente, y se tendrá una gran eficiencia. Gestión de humedad: los sistemas de aire acondicionado cuentan con funciones de deshumidificación. Además, las mayólicas al no ser porosas no absorben humedad y se evita la aparición de moho.

Se puede crear un ambiente muy agradable con un gran confort térmico para el verano y al mismo tiempo ahorrar energía.