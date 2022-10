Mejores plataformas para invertir trading en 2022

Actualmente han evolucionado mucho las formas en las que podremos invertir dinero, y por esto nos encontramos con múltiples plataformas de trading. La frecuencia del trading en línea se incrementa a un ritmo de un 96% diario lo que significa que casi se duplica.

Sin embargo, existen una lista innumerable de plataformas de trading que aseguran ser las mejores. Por este motivo, siempre escoger una buena opción puede llegar a ser muy desafiante encontrar una plataforma para hacer tus operaciones por lo que hoy vamos a conocer algunas.

Mejores brókers para operar en línea

Tanto si eres trader experimentado o principiante, existen diferentes plataformas que serán mejores para iniciar tus inversiones. Dentro de las mejores estarán:

FxPro

Es una plataforma fundada en 2005, y que tiene participación en el mercado CFD y apuestas. Opera en 170 países, y no cobra ninguna comisión en la mayoría de las operaciones, siendo una empresa que afirma igualar su flujo de órdenes internamente lo que permite mitigar costos.

Pero, esta plataforma no ofrece ningún descuento a los traders que operan con grandes volúmenes.

Admiral Markets

Fue fundada en 2001, y permite operar entre CFD y corretaje de Forex bien regulados. Proporciona compatibilidad con MT5 y MT4, y el puntaje general de confianza es del 83/90, sin operar con ningún banco y tampoco cotiza en bolsa.

Se pueden elegir entre 75.500 activos para operar, y el bróker ofrece grandes oportunidades de diversificación. Su spread es de 0,5 pips y un Fórex sin comisiones.

XM Markets

Es una plataforma que ha ganado múltiples premios ofreciendo características y funciones que la convierten en una de las mejores plataformas. Ofrece servicios completos para todo tipo de traders, y cuenta con más de 1000 activos financieros con los que se puede operar.

Tiene múltiples tipos de cuentas, con un spread mínimo en todas las cuentas de 0,1 pips. También tiene una estricta política de tarifas y comisiones sin ocultar.

AvaTrade

Es de los mejores para quienes buscan una gran variedad de opciones para diversificar las inversiones. Dependiendo del tipo de cuenta permite acceder a diferenciales ultra bajos y ofrece trading sin comisiones.

Cobra una tarifa de 100 dólares estadounidenses por abrir una cuenta, y no ofrece límites de pérdida garantizados o descuentos por operar con grandes volúmenes. Si la cuenta está inactiva también tiene diferentes costes por lo que no se recomienda abrir una cuenta si no la vas a utilizar.

¿Qué pasarela de pagos utilizar para los servicios online?

No cabe duda que a la hora de ir online, siempre se debe contar con una buena pasarela de pagos de forma adecuada. Lo mejor si estás en Latinoamérica es la Pasarela de pagos Place Pay porque ofrece múltiples ventajas para cualquier tipo de negocio online.

Esta es una pasarela de pagos que permite llevar tus operaciones personales o empresariales. Gracias a esta plataforma se pueden hacer pagos fácilmente por cualquier canal en el que tengas productos o servicios, y sería equivalente a cualquier otro servicio de pagos online para pagar online en múltiples sitios.