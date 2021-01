O persoal dos centros de Política Social retoma as mobilizacións

Desde 2012, o cadro de persoal foise reducindo, pero non diminuíu na mesma proporción a carga de traballo. Coa pandemia da covid-19, menos persoas tiveron que facer fronte a moitas máis tarefas, provocando a saturación do persoal.

Isto, sumado á precaridade laboral —máis da metade do persoal é interino—, explica por que Política Social é a Consellaría con máis accidentes de traballo de toda a Xunta.

Dez meses despois de comezar a pandemia, o departamento que dirixe Fabiola García non foi capaz de poñer en marcha un plan de continxencia nas residencias da súa competencia. «A comunicación non flúe, descoñécese a día de hoxe a afectación sobre persoal e persoas usuarias», critican os sindicatos. Asemade, plan de vacinación «debe ser “de alto segredo”, porque non coñecemos nin a súa previsión ou calendarización».