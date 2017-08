O Concello abre a Casa do Patín, en Bouzas, como oficina municipal descentralizada Abel Caballero indicou que o histórico inmoble, no que se investiu 912.000 euros para a súa adquisición e rehabilitación, se inaugura este martes acollendo unha oficina descentralizada, unha sala de lectura e outra multiusos para impartir cursos e conferencias. O alcalde tamén anunciou a peonalización do casco vello de Bouzas.