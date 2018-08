Comienza el cruce de acusaciones entre políticos y autoridades tras el accidente de O Marisquiño

No han pasado ni 24 horas del accidente sufrido en el concierto de O Marisquiño que ha dejado más de 300 heridos, nueve siguen hospitalizados y cinco de ellos graves y no son pocos los políticos que empiezan el cruce de acusaciones en busca de culpables y dimisiones.

Miembros del Partido Popular no han dudado en dar a conocer algunas noticias publicadas meses atrás tanto en este como otros medios y empezar a buscar responsables.

20/06/2017 | El PP le exige a Caballero que cumpla con su obligación y rehabilite de inmediato el Paseo de las Avenidas

07/05/2018 | El PP acusa de “temeridad” al Gobierno local por la “situación de peligro” en la que mantiene el Paseo de las Avenidas

07/08/2018 | Elena Muñoz, máxima responsable del PP de Vigo, publicaba en su cuenta de Twitter el mal estado del paseo hace menos de una semana.

Esta es semana de #OMarisquiño pero el lugar donde se celebra no está en condiciones. Maderas rotas, puntas al aire… el Paseo de las Avenidas presenta una situación peligrosa. Esperemos por el bien de todos que no pase nada durante ni después del evento. https://t.co/XtTAS7rNpi

Por su parte, desde En Marea y Marea de Vigo han recalcado que no es el momento, ya habrá tiempo, pero aseguran que solicitarán responsabilidades tanto a través de las instituciones locales como autonómicas y si bien, todavía no existe ningún informe sobre el estado en el que se encontraba el paseo naútico así como la estructura, lo cierto es que existen indicios y denuncias del mal estado en el que se encontraba el paseo desde hace más de un año.

.Con @sonChili e @aKollontai no porto de Vigo na zona do accidente do marisquiño. Moita información que recoller con responsabilidade e sen oportunismos pic.twitter.com/ZdarI94rJ4

— Rubén Pérez Correa (@rubenperezEU) 13 de agosto de 2018