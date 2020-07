El juez de Vox sabía que su negocio declaró un capital falso pero lo ocultó tras recibir los 2,5 millones

El ya ex jefe de Vox en Andaluc铆a, el juez en excedencia Francisco de As铆s Serrano Castro, sab铆a que su negocio Bio Wood Niebla SL se constituy贸 declarando ante notario un capital social falso que le permiti贸 obtener una ayuda p煤blica de 2,5 millones de euros pero lo ocult贸 al organismo del Ministerio de Industria que se la concedi贸.

Cuando el pasado octubre FACUA-Consumidores en Acci贸n y el diario Infolibre destaparon que el proyecto para el que la empresa de Serrano recibi贸 el pr茅stamo no lleg贸 a ejecutarse y que Hacienda reclamaba la devoluci贸n de todo el dinero m谩s intereses, el parlamentario andaluz asegur贸 en un hilo de Twitter que no fue consciente de las irregularidades en su capital social hasta diciembre de 2016, un mes despu茅s de que recibiese la ayuda p煤blica. Pero el juez de Vox, que ha afirmado este mi茅rcoles que fue “enga帽ado”, no abandon贸 la empresa hasta 10 meses m谩s tarde y adem谩s mont贸 otra en Extremadura con el mismo socio en junio de 2017, Pellex Energia SL. El citado hilo fue clave para iniciar la investigaci贸n por el presunto fraude.

Querella de la Fiscal铆a

Nueve meses despu茅s de la denuncia presentada ante la UDEF por el vicepresidente y portavoz de FACUA, Rub茅n S谩nchez, la Fiscal铆a Superior de Andaluc铆a ha decidido presentar una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a (TSJA) contra Serrano y el que fuera su socio en Bio Wood Niebla, Enrique Pelegr铆n D铆az, al “considerar que existen indicios de delito de fraude de subvenciones”, tipificado en el art铆culo 308 del C贸digo Penal.

“Como denunciante, me pongo a disposici贸n de todos los partidos pol铆ticos que est茅n estudiando personarse como acusaci贸n en la causa judicial por fraude en ayudas p煤blicas contra el ya ex l铆der de Vox en Andaluc铆a, Francisco Serrano”, ha publicado S谩nchez este mi茅rcoles en su cuenta de Twitter.

Despu茅s de que Serrano asegurase ayer en Twitter que se considera v铆ctima de una campa帽a de “acoso y persecuci贸n”, S谩nchez ha replicado: “‘Acoso y persecuci贸n’ es lo que llevamos a帽os sufriendo organizaciones y dirigentes ciudadanos a los que el juez Serrano y Vox nos han acusado de recibir y utilizar irregularmente subvenciones. 驴Cre铆an que 铆bamos a poner la otra mejilla en lugar de investigarles y denunciarles?”.